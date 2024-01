New Year 2024: संकल्पांची पेरणी करत नववर्षाचे स्वागत! हॉटेल्समध्ये तोबा गर्दी; गच्चीवर एकत्र येत पार्टीला पसंती

नाशिक : नवस्वप्न अन् संकल्पांची पेरणी करत नाशिककरांनी रविवारी (ता. ३१) जल्लोषात सरत्या वर्षाला निरोप देत नववर्षाचे स्वागत केले. कुटुंब, स्नेही, आप्तेष्ट आणि मित्रपरिवारासह नागरिकांनी थर्टी फर्स्ट पार्टी उत्साहात साजरी केली.

रात्री बाराच्या ठोक्याला नाशिककरांनी फटाक्यांची आतषबाजी करून आणि केक कापून नववर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष केला. कायदा सुरक्षेच्या दृष्टीने शहरभर पोलिसांतर्फे उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या.