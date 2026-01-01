Nashik New Year Celebration : हॅप्पी न्यू इयर! नाशिकमध्ये सरत्या वर्षाला निरोप अन् नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत

नाशिक: सरत्या वर्षाला निरोप देत उत्साह, आनंद आणि जल्लोषाच्या वातावरणात नाशिककरांनी बुधवारी (ता. ३१) मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत केले. शहरातील विविध नामांकित हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, फार्महाऊस, तसेच घरगुती पातळीवर आयोजित स्वागत सोहळ्यांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. संपूर्ण शहरात आनंदाचे, जल्लोषाचे वातावरण पसरले होते..नागरिकांचा वाढता उत्साह लक्षात घेऊन अनेक हॉटेल्समध्ये नववर्ष स्वागताचे भव्य आयोजन करण्यात आले होते. संगीताच्या तालावर नाशिककरांनी जल्लोष केला. खाद्यपदार्थांची रेलचेल, पेयांची व्यवस्था आणि मनोरंजनाच्या विविध कार्यक्रमांमुळे हे सोहळे रंगतदार ठरले. सायंकाळी आठपासूनच हॉटेल्समध्ये गर्दी वाढू लागली होती, तर मध्यरात्रीनंतरही उशिरापर्यंत वर्दळ कायम राहिली..शहरातील अनेक कुटुंबांनी वैयक्तिक पातळीवर नववर्ष स्वागताचे आयोजन केले होते. गंगापूर रोड, त्र्यंबकेश्वर मार्गावरील खासगी फार्महाऊसवर पार्टींची रेलचेल दिसून आली. अपार्टमेंट आणि गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेळ, नृत्य आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांतून नववर्षाचे स्वागत करण्यात आले. चिमुकल्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनीच या उत्सवात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला..National Flower : वर्षभर सगळ्यांत जास्त फूलं देणारं झाडं कोणतं? याला म्हटलं जातं 'प्राइड ऑफ इंडिया'..लाखो लोकांना माहिती नाही उत्तर.नववर्ष स्वागताची क्षणचित्रे...वर्षाच्या शेवटच्या दिवसाच्या सूर्यास्तासाठी नागरिकांची लगबगथंडीचा गारवा असला तरी उत्साह कायमखासगी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभागसमाजमाध्यमांवर शुभेच्छांचा अक्षरशः वर्षावमद्यपींवर पोलिसांची करडी नजर, ठिकठिकाणी तपासणीचिमुकल्यांमध्येही नववर्षाचा निरागस आनंदमॉल्स व बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी गर्दीदेवदर्शन करत अनेकांचा सरत्या वर्षाला निरोपधार्मिक कार्यक्रमांना अलोट गर्दीकाही घरांमध्ये मांसाहारी मेजवानीचा बेत, स्वादिष्ट पदार्थांची रेलचेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.