Nashik News : नाशिकमध्ये 'थर्टी फर्स्ट'ला पोलिसांचा कडा पहारा; हुल्लडबाजांना बसणार चाप!

नाशिक: नववर्षाच्या स्वागतासाठी नाशिककर सज्ज झालेले असताना, यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिस यंत्रणाही सज्ज झाली आहे. विनापरवाना मद्यपान न करता, तसेच कायद्याचे पालन करून नववर्षाचे स्वागत करण्याचे आवाहन नाशिक ग्रामीणचे अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, नाशिक शहर गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी केले आहे..दरम्यान, नाशिक शहर व जिल्ह्यात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून अवैध मद्य वाहतूक व अमली पदार्थांविरोधी कारवाई केली जात आहे..नववर्षाच्या स्वागतासाठी नाशिककर सज्ज झालेले आहेत. नाशिक थंड हवेचे आणि धार्मिक स्थळ असल्याने पर्यटकांचीही गर्दी आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेकडूनही बंदोबस्ताची तयारी करण्यात आली आहे. त्यातच, यावेळीही शासनाने नववर्षाच्या स्वागतासाठी पहाटे पाचपर्यंत हॉटेल्सला पार्ट्यांची तर मध्यरात्रीपर्यंत मद्यविक्रीला परवानगी दिली आहे. .त्यामुळे ३१ डिसेंबरची संपूर्ण रात्र नागरिकांना नववर्षाचा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यातून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली असून रविवारपासून (ता. २७) शहर-जिल्ह्यात पोलिसांचा कडेकोट पोलिस तैनात केला आहे. तर, १ जानेवारी २०२६ पर्यंत यात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात येणार आहे. शहर-जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात येऊन वाहनचालकांसह वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे..जिल्ह्यात करडी नजरजिल्ह्यात मंगळवारी (ता.३०) व बुधवारी (ता. ३१) पोलिसांची करडी नजर राहणार असून, चोख नाकाबंदी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील फार्म हाऊससह विविध हॉटेल्समध्ये सेलिब्रेशनची तयारी करण्यात आलेली आहे. अनेक हॉटेल्स, रिसॉर्टची बुकिंग झाले आहेत. या ठिकाणी गैरप्रकार घडू नये, यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिस सतर्क आहेत..जिल्ह्यातील ४० पोलिस ठाणेनिहाय नाकाबंदीचे नियोजन करण्यात आले आहे. मद्यपान करून वाहन चालवू नये, जे मद्यपी वाहने चालवतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. शिवाय, अतिवेगाने वाहने चालविणाऱ्यांवर स्पीड गनमार्फत कारवाई केली जाणार आहे. जिल्ह्यात पोलिसांची पथके नेमण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी दिली..शहरात पथके तैनातनववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातही पोलिसांची कडेकोट नियोजन केले आहे. तीन उपायुक्त, सात सहायक आयुक्तांसह १२० पोलिस अधिकारी, दीड हजार पोलिस कर्मचारी, २५० होमगार्डस् यासह राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या व दंगलविरोधी पथके तैनात राहणार आहेत. याशिवाय, महिलांची १० पथकांमार्फत गस्त राहील. वाहतूक शाखेच्या पथकांमार्फत रॅश ड्रायव्हिंग व मद्यपान करून वाहने चालविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई केली जाणार आहे..हॉटेल्स, रिसॉर्टच्या ठिकाणी आयोजित पार्ट्यां विनापरवाने असतील तर गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाईल. त्यासाठी हॉटेल्स चालकांनी तातडीने परवानग्या घ्यावेत. तसेच मद्यपान करणाऱ्यांनीही परवाना घ्यावा. आयुक्तालय हद्दीत नाकाबंदी करण्यात येऊन मद्यतस्करी व मद्यपीची कसून तपासणी केली जात आहे.- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हे शाखा.