Nashik News : नाशिकमध्ये 'थर्टी फर्स्ट'ला पोलिसांचा कडा पहारा; हुल्लडबाजांना बसणार चाप!

Nashik Police Gear Up for New Year Celebrations : नववर्षाच्या स्वागतासाठी नाशिक शहर व जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील आणि उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात नाकाबंदी आणि वाहन तपासणी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नववर्षाच्या स्वागतासाठी नाशिककर सज्ज झालेले असताना, यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिस यंत्रणाही सज्ज झाली आहे. विनापरवाना मद्यपान न करता, तसेच कायद्याचे पालन करून नववर्षाचे स्वागत करण्याचे आवाहन नाशिक ग्रामीणचे अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, नाशिक शहर गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी केले आहे.

