Nashik New Year Security : नाशिककरांनो, सेलिब्रेशन करा पण जपून! 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह'साठी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त

नाशिक: महापालिका निवडणूक आणि नववर्षाचे स्वागत असा अनोखा योगायोग या वेळी जुळून आला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय वातावरण ढवळून निघत असतानाच शहर पोलिसांचा करडी नजर आहे. त्यातच थर्डी फर्स्ट साजरा करण्यासाठी नाशिककर सज्ज आहेत. .यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व शहरातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील चौकाचौकांत पोलिसांचा मंगळवारपासूनच (ता.३०) चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. तर शहर वाहतूक शाखेकडून मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांविरोधात ड्रंक ॲन्ड ड्राइव्हची कारवाई केली जाणार आहे..नववर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर शहरात हॉटेल्स, परमिट बिअरबारमध्ये जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे. नववर्षानिमित्ताने शासनाने परमीट बिअर बार व हॉटेलमधील ओल्या पार्ट्यांना एक जानेवारी २०२६ पहाटेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. तर, मद्य विक्रीसाठी वाईन शॉप्सला मध्यरात्री एकपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात रात्रभर गजबज राहण्याची शक्यता आहे. तर बहुतांशी हौशी नाशिककर हे शहरालगतच्या ढाबे, वायनरीज्मध्ये नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी जाण्याची शक्यता आहे..या सर्व पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, शहर गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी शहरातील मुख्य रस्त्यावरील चौकांमध्ये कडेकोट पोलिस बंदोबस्ताचे आदेश जारी केले आहेत. मंगळवार (ता.३०) रात्रीपासून ते १ जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत सदरचा बंदोबस्त तैनात असणार आहे. गंगापूर रोड, त्रबंक रोड, छत्रपती संभाजीनगर रोड, मुंबई-आग्रा महामार्ग, पेठ रोड, दिंडोरी रोड या रस्त्यावर विशेष पथकांकडून बंदोबस्त तैनात असणार आहे. .चौकांमध्ये वाहतूकशाखेच्या पथकांकडून चारचाकी, दुचाकी वाहनचालकांच्या मद्यपानाची चाचणी घेतली जाणार आहे. मदयपान करून वाहन चालविणाऱ्याविरोधात वाहतूक पोलिसांकडून ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हच्या केसेस केल्या जाणार आहेत. मंगळवारी सायंकाळी सात वाजेपासून प्रत्येक पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत नाकाबंदी करुन तपासणी करण्यात येईल. त्यात मद्यप्राशन करुन वाहने चालवणाऱ्यांसह टवाळखोर व हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली गेली. यासह रस्त्यावर धिंगाणा घालणारे व आरडाओरड करणाऱ्यांवरही गुन्हे नोंद केले जाणार आहेत..शहर आयुक्तालय हद्दीतील सर्व आस्थापना, व्यवस्थापना, मॉल्स, दुकाने, उपहारगृहांच्या चालक-मालकांना पोलिस ठाण्यांमार्फत सूचना देत नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशाराही दिला जात आहे. ३०, ३१ डिसेंबर आणि १ ते ४ जानेवारीदरम्यान नववर्ष स्वागतनिमित्ताने सर्व पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नाकाबंदी करण्यात येणार असून, तसे वाहतूक पोलिसांनाही कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. मद्यपींना थेट जिल्हा रुग्णालयात नेत वैद्यकीय तपासणी करून गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..Bus Accident : भीषण अपघात! प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली; सात जणांचा मृत्यू, १२ जण गंभीर जखमी.ड्रंक ॲन्ड ड्राइव्हच्या ५२ तक्रारीशहर वाहतूक शाखेमार्फत १६ ते २८ डिसेंबर यादरम्यान शहरात मद्यपान करून वाहने चालविणाऱ्याविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या दरम्यान शहर वाहतूक शाखेने ड्रंक ॲन्ड ड्राइव्हच्या ५२ तक्रारी केल्या आहेत. तसेच, या वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ई-चलानद्वारे दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे..नववर्षाचे स्वागत आनंदाने करावे. मात्र हे करीत असताना कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी मद्यपान करून वाहन चालवू नये. वाहतूक नियमांचे पालन करावे.- अद्विता शिंदे, सहायक पोलिस आयुक्त, शहर वाहतूक शाखा.