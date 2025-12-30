नाशिक

Nashik New Year Security : नाशिककरांनो, सेलिब्रेशन करा पण जपून! 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह'साठी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त

Tight Police Bandobast in Nashik Amid Elections and New Year : नाशिकमध्ये नववर्षाच्या स्वागतासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी केली असून, वाहनचालकांची 'ब्रेथ ॲनालायझर'द्वारे तपासणी करण्यात येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणूक आणि नववर्षाचे स्वागत असा अनोखा योगायोग या वेळी जुळून आला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात राजकीय वातावरण ढवळून निघत असतानाच शहर पोलिसांचा करडी नजर आहे. त्यातच थर्डी फर्स्ट साजरा करण्यासाठी नाशिककर सज्ज आहेत.

