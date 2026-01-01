Nashik Police : नाशिकमध्ये तळीरामांना चांगलाच लगाम! ३१ डिसेंबरला ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या ६५ केसेस दाखल

नाशिक: नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला जिल्ह्यासह शहर आयुक्तालय हद्दीत पोलिस ठाणेनिहाय चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करीत नाकाबंदी लावण्यात आली होती. शहर वाहतूक शाखेतर्फे तळीरामांसह वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात कारवाई केली. पोलिसांच्या सज्जतेमुळे रस्त्यावर मोकाटपणे टवाळक्या करणाऱ्यांचे मात्र धाबे दणाणले. .दरम्यान, व्यसनाच्या आहारी जाऊन हुल्लडबाजी न करता सुरक्षितरीत्या आणि भानावर राहून मावळत्या वर्षाला निरोप अन् नववर्षाचे स्वागत करण्याचे आवाहन शहराचे आयुक्त संदीप कर्णिक व ग्रामीणचे अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी केले होते..पोलिस आयुक्त कर्णिक यांच्या आदेशानुसार, नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शहर गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार बच्छाव, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तालय हद्दीत बंदोबस्त चोख तैनात केला. बुधवारी (ता. ३१) सायंकाळी सातपासून गुरुवारी (ता. १) पहाटे पाचपर्यंत बंदोबस्ताचे नियोजन केले. परिमंडळ एकमध्ये उपायुक्त मोनिका राऊत, परिमंडळ दोनमध्ये उपायुक्त किशोर काळे यांच्यासह सहायक आयुक्त व पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी चौकाचौकांत नाकाबंदी केली होती. .शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी ‘स्टॉप अॅन्ड सर्चिंग’ मोहिमेतून वाहनांची तपासणी सुरू होती. मद्यपान करून भरधाव वाहने चालविणाऱ्या चालकांना अटकाव करण्यासाठी वाहतूक शाखेतर्फे शहरात सुमारे ४० ते ४५ ठिकाणी फिक्स पॉइंट करून नाकाबंदी केली. या वेळी वाहतूक शाखेतर्फे ब्रेथ ॲनालायझरच्या सहाय्याने वाहनचालकांच्या मद्यपानाची चाचणी घेतली जात होती. .बुधवारी (ता. ३१) दिवसभरात मद्यपी वाहनचालकांविरोधात ड्रंक ॲन्ड ड्राइव्हच्या ६५ केसेस दाखल केल्या. बंदोबस्तासाठी जिल्हा व शहरात पूर्ण क्षमतेने पोलिस रस्त्यावर तैनात होते..Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम.वाहतूक शाखेची नाकाबंदीशहर वाहतूक शाखेच्या पंचवटी, सरकारवाडा, अंबड आणि नाशिक रोड या चारही विभागांमार्फत बुधवारी (ता. ३१) सायंकाळी सातपासून सुमारे ४० फिक्स पॉइंट लावत चोख नाकाबंदी केली. वाहतूक शाखेच्या पाच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांसह १८० अंमलदार आणि १५० होमगार्ड तैनात होते. प्रत्येक पोलिस ठाण्यास पाच वाहतूक अंमलदार देण्यात आले होते. प्रत्येक वाहतूक शाखेकडे पाच ब्रेथ ॲनालायझरमार्फत वाहनचालकांच्या मद्यपानाची चाचणी घेण्यात येत होती. मद्याचे प्रमाण आढळून आल्यास गुन्हा दाखल करीत कारवाई करण्यात येत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.