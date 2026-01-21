Nashik Tapovan News : नियमांशिवाय एकही झाड तोडू नका! नाशिक महापालिकेला पुन्हा जोरदार झटका; तपोवनातील वृक्षतोडीला स्थगिती

नाशिक : तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोड प्रकरणी (Tapovan Tree Cutting) राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) यांनी नाशिक महापालिका यांना पुन्हा एकदा जोरदार झटका दिला आहे. संपूर्ण व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश लवादाने दिले असून, प्रस्तावित वृक्षतोडीस २० फेब्रुवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. .लवादाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे, की महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ अंतर्गत प्रत्येक महापालिकेने स्वतंत्र वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करणे बंधनकारक आहे. कोणतीही वृक्षतोड करण्यापूर्वी संबंधित जागेचा सविस्तर अहवाल, झाडांची संख्या, प्रकार, वय, पर्यावरणीय परिणाम तसेच पर्यायी वृक्षारोपणाचा आराखडा तयार करून तो वृक्ष प्राधिकरणासमोर सादर करणे आवश्यक आहे..TET Exam : नियुक्त शिक्षकांसाठी TET अन्यायकारक? 'त्या' नियमांतून सूट देण्याची शिक्षक समितीची मागणी, तोडगा कधी निघणार?.वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी, सार्वजनिक सूचना, हरकती-सूचना मागविणे, सुनावणी घेणे आणि अंतिम निर्णय याशिवाय वृक्षतोड करणे कायद्याने गुन्हा ठरतो, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे. विशेषतः पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या तपोवन परिसरात कोणतीही घाईघाईची कारवाई करू नये, अशी तंबीही महापालिकेला देण्यात आली..दरम्यान, तपोवन चळवळीतील पर्यावरणप्रेमी, नागरिक संघटना व निसर्ग अभ्यासकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देता येणार नाही. वृक्षतोडीऐवजी पर्यायी जागा, पुनर्रचना आणि हरित विकासाचा मार्ग स्वीकारावा,’ अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली..या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादाने गठीत केलेल्या संयुक्त समितीत जिल्हाधिकारी तसेच राज्य शासनाच्या वृक्ष प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतेही झाड तोडू नये आणि तत्काळ वस्तुस्थिती अहवाल सादर करावा, असेही स्पष्ट आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. वृक्षतोडीला २० फेब्रुवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती अर्जदार अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.