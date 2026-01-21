नाशिक

Nashik Tapovan News : नियमांशिवाय एकही झाड तोडू नका! नाशिक महापालिकेला पुन्हा जोरदार झटका; तपोवनातील वृक्षतोडीला स्थगिती

NGT Orders Temporary Stay on Tapovan Tree Cutting in Nashik : तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीप्रकरणी एनजीटीने नाशिक महापालिकेला धक्का दिला असून, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत २० फेब्रुवारीपर्यंत वृक्षतोडीस स्थगिती दिली आहे.
नाशिक : तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोड प्रकरणी (Tapovan Tree Cutting) राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) यांनी नाशिक महापालिका यांना पुन्हा एकदा जोरदार झटका दिला आहे. संपूर्ण व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश लवादाने दिले असून, प्रस्तावित वृक्षतोडीस २० फेब्रुवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

