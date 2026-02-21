Malegaon Farmers Protest : मालेगाव वळण रस्ता भूसंपादन वादात! शेतकऱ्यांसमोर मोजणी करा; दादा भुसे यांचे निर्देश

नाशिक: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० वळण रस्त्यासाठी मालेगाव तालुक्यातील वजीरखेडे, लेंडाणे, दसाणे, खडकी, लोणवाडे येथील जमीन संपादित करण्यात येत आहे. पण, प्रक्रियेत चुकीच्या पद्धतीने मोजणी झाल्याचा ठपका ठेवत शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध दर्शविला आहे..या संदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. २०) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. या वेळी शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे नव्याने संयुक्त मोजणीची मागणी केली..बाधित गावांमधील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६०-एचअंतर्गत मालेगाव वळण रस्त्याकरिता जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे; परंतु बाधित गावांमधील शेतकऱ्यांनी संयुक्त मोजणीच्या प्रक्रियेवर शंका उपस्थित केली आहे. ही मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संपादन प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. त्यासाठी मालेगाव भूमी अभिलेख व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या प्रतिनिधींनी जागेवर येणे अपेक्षित होते. .मात्र या विभागांनी परस्पर, चुकीच्या पद्धतीने व बेकायदेशीरीत्या खासगी कंपनीमार्फत सर्वेक्षण केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामध्ये संपादन करायच्या क्षेत्रावरील वास्तू व अन्य मालमत्तांचे रेखांकन चुकीच्या पद्धतीने झाले असून, तसाच चुकीचा अहवाल भूसंपादन विभागाला पाठविण्यात आला. या अहवालावर भूसंपादन विभागाने निवाडा तयार केला असून, तो आम्हाला मान्य नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..Sudhir Mungantiwar: कापूस खरेदीला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी; सुधीर मुनगंटीवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.भूसंपादन विभाग व भूमी अभिलेख कार्यालयाने नव्याने संयुक्त मोजणी करावी. राष्ट्रीय महामार्ग, महसूल विभाग तसेच शेतकऱ्यांच्या समक्ष मोजणी पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली, अन्यथा कायदेशीर लढा देताना न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत काम करू देणार नाही, अशी भूमिका उपस्थित शेतकऱ्यांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.