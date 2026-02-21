नाशिक

Malegaon Farmers Protest : मालेगाव वळण रस्ता भूसंपादन वादात! शेतकऱ्यांसमोर मोजणी करा; दादा भुसे यांचे निर्देश

Allegations of Incorrect and Illegal Land Survey : मालेगाव तालुक्यातील वजीरखेडे, लेंडाणे, दसाणे, खडकी, लोणवाडे येथील जमीन संपादित करण्यात येत आहे. पण, प्रक्रियेत चुकीच्या पद्धतीने मोजणी झाल्याचा ठपका ठेवत शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध दर्शविला आहे.
नाशिक: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० वळण रस्त्यासाठी मालेगाव तालुक्यातील वजीरखेडे, लेंडाणे, दसाणे, खडकी, लोणवाडे येथील जमीन संपादित करण्यात येत आहे. पण, प्रक्रियेत चुकीच्या पद्धतीने मोजणी झाल्याचा ठपका ठेवत शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध दर्शविला आहे.

