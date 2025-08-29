Nashik News : 'समान काम, समान वेतन'साठी नाशिकमध्ये एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

नाशिक: औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानुसार त्वरित समायोजन करणे, १० व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करून समान काम, समान वेतन लागू करावे यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समितीतर्फे गुरुवारी (ता. २८) जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. एकत्रीकरण समितीतर्फे १९ तारखेपासून राज्यभर कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. .राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती महाराष्ट्र राज्य व आयटकच्या महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस युनियन यांच्यातर्फे गुरुवारी (ता. २८) जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर एनएचएमच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करीत प्रलंबित मागण्यासाठी घोषणाबाजी केली. मार्चमध्ये धरणे आंदोलन केले असता, त्याचवेळी प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. .परंतु, चार महिने उलटूनही प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नाही. त्यामुळे समितीतर्फे शासनाला गेल्या १९ तारखेपासून राज्यभरातील एनएचएमचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांतर्फे कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. तरीही शासनाकडून कोणतेही पाऊल उचलण्यात न आल्याने समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे..या आंदोलनात संघटनेचे उद्धव हांडोरे, संदीप पाटील, रवी शिंदे, डॉ . सुलक्षणा बैरागी, डॉ.नीलेश पाटील, प्रीती मगर, दीपक चौधरी, सागर जाधव, मीनाक्षी मोरे, आनंद घुगे, सचिन सोनवणे, उर्मिला महाले, रसिका गाडे, विशाल नायडू यांच्यासह सुमारे दीडशे कर्मचारी सहभागी झाले आहेत..Maratha Reservation: 'मराठा आरक्षणासाठी सायकलवरून तब्बल 720 किलोमीटरचे अंतर पार करत गाठली मुंबई; संदीप गव्हाणे-पाटील यांची परभणी ते मुंबई सायकल वारी.रुग्णसेवा विस्कळितगेल्या १९ तारखेपासून एनएचएमचे कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, नर्सेससह कर्मचारी या बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम जिल्हा रुग्णालयातील रुग्णसेवेत होतो आहे. कंत्राटी डॉक्टर, नर्सेस आंदोलनात सहभागी असल्याने अतिरिक्त ताण उपलब्ध वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पडतो आहे. तसेच, डाटाएन्ट्रीचे कर्मचारीही या आंदोलनात असल्याने रुग्णांच्या नोंदीची कामे ठप्प झाली आहे. जिल्हा रुग्णालयाकडून पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली असली तरी त्यास मर्यादा पडत असल्याने रुग्णांना मात्र मनस्तापाला सामोरे जावे लागते आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.