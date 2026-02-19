Nashik NIE Workshop : स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी 'योग' आवश्यक; डॉ. मीनाक्षी गवळींचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

नवीन नाशिक: ‘सकाळ एनआयई’तर्फे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ध्यान, योगाविषयक मार्गदर्शन व कार्यशाळा बुधवारी (ता. १८) सकाळी सिडको येथील शिवशक्ती चौक परिसरातील नवजीवन डे विद्यालयात झाली. या वेळी ध्यान तसेच अभ्यासासाठी योगाचे महत्त्व यावर चर्चासत्र झाले. केटीएम महाविद्यालयातील योगशिक्षिका डॉ. मीनाक्षी गवळी-आहेर यांनी प्रात्यक्षिके घेत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले..डॉ. मीनाक्षी गवळी म्हणाल्या, की स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी तसेच अभ्यासात एकाग्रता आणण्यासाठी योगा आवश्यक आहे. शरीरात भ्रमारी प्राणायाम म्हणजेच भुंग्याच्या आवाजाने शरीरात कंपन निर्माण होतात. यामुळे शरीरातील विविध भागात कंपन जाणवते. त्यामुळे शरीरालादेखील व्यायाम मिळतो. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला समोर जात असताना एकाग्रता वाढवण्यासाठी प्राणायामे, सूर्यनमस्कार करणे आवश्यक आहे. या वेळी सर्वप्रथम ओमकारचा जप करण्यात आला. त्यानंतर प्रार्थना घेण्यात आली. .सोबतच पर्वतासन, भ्रमारी प्राणायाम, कपालभारती ताडासन, सूर्यनमस्कार, त्रिकोणासन याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून दिले. शालेय वयात उंची वाढण्याबद्दल व्यायाम करण्यामुळे पचनक्रिया सुधारते. अभ्यासासोबत सकस आहारही गरजेचा आहे. त्यामुळे शरीराचा बांधा चांगला राहतो. अभ्यासात मन रमण्यासाठी व्यायामाचा काय उपयोग होतो, यावरही मार्गदर्शन करण्यात आले. मुख्याध्यापिका डिंपल पाटील यांनी आयोजन केले..Paithan Passport Growth 2025: पैठणकरांना परदेशवारीची ओढ; वर्षभरात ४१४ ‘पासपोर्ट’, पर्यटन, शिक्षण, व्यवसायानिमित्त संधी .प्रास्ताविक विद्यालयाचे समन्वयक संदीप पाटील यांनी केले. यासोबत विद्यालयातील अविनाश नायर, महेश शिंदे, जया राजेंद्र, रवींद्र शेवाळे, सजीता ज्योतिष, वैशाली भाईकर, महेंद्र घरटे, निशांत कुऱ्हे, निकिता नागरे, जयश्री देशमुख, भावना कटारे, वैशाली किंगे, पूजा वाघ, जयश्री महाजन, भारती दशपुते, भूषण सोननिस तसेच एनआयई कोऑर्डिनेटर खुशी मुथा आदींनी परिश्रम घेतले. भावना कटारे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.