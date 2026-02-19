नाशिक

Nashik NIE Workshop : स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी 'योग' आवश्यक; डॉ. मीनाक्षी गवळींचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

NIE Conducts Yoga Workshop in New Nashik : विद्यार्थ्यांसाठी ध्यान, योगाविषयक मार्गदर्शन व कार्यशाळा बुधवारी सकाळी सिडको येथील शिवशक्ती चौक परिसरातील नवजीवन डे विद्यालयात झाली.
नवीन नाशिक: ‘सकाळ एनआयई’तर्फे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ध्यान, योगाविषयक मार्गदर्शन व कार्यशाळा बुधवारी (ता. १८) सकाळी सिडको येथील शिवशक्ती चौक परिसरातील नवजीवन डे विद्यालयात झाली. या वेळी ध्यान तसेच अभ्यासासाठी योगाचे महत्त्व यावर चर्चासत्र झाले. केटीएम महाविद्यालयातील योगशिक्षिका डॉ. मीनाक्षी गवळी-आहेर यांनी प्रात्यक्षिके घेत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

