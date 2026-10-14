निखिल रत्नाकर विसपुते: सीटीबी

निखिल रत्नाकर विसपुते : ग्राहकांशी जिव्हाळ्याचे नाते जपणारा यशस्वी उद्योजक
लीड
व्यवसायात यश मिळविण्यासाठी केवळ भांडवल असून चालत नाही, तर त्यामागे चिकाटी, कष्टाची तयारी, नम्रता, पारदर्शकता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांचा विश्वास आवश्यक असतो. नाशिक जिल्ह्यातील कळवण येथील ‘न्यू अश्विनी ज्वेलर्स’ (बाबाकाका गोल्ड)चे संचालक निखिल रत्नाकर विसपुते यांनी आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून व्यवसायाला लाभलेली परंपरा पुढे नेत एका नव्या उंचीवर पोहोचविले आहे. त्यांचा व्यावसायिक प्रवास, कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि जीवनमूल्ये प्रेरणादायी आहेत.
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कौटुंबिक अन् व्यावसायिक पार्श्वभूमी
निखिल विसपुते यांच्या घराण्याला सोने- चांदीच्या व्यापाराची मोठी परंपरा आहे. त्यांचे वडील रत्नाकर मधुकर विसपुते यांनी १९८८ पासून कळवण येथे ‘न्यू अश्विनी ज्वेलर्स (बाबाकाका गोल्ड)’ या नावाने सोने-चांदीच्या व्यापाराची सुरुवात केली होती. वडिलांचा व्यावसायिक संघर्ष, निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा लहानपणापासूनच पाहिल्यामुळे निखिल यांच्यावरही व्यावसायिक संस्कार नकळतपणे घडत गेले. कौटुंबिकदृष्ट्या निखिलजींचे कुटुंब अत्यंत समृद्ध व सुसंस्कृत आहे. घरात कौटुंबिक वातावरण अतिशय शांत, सुटसुटीत आणि आस्थेचे आहे. घरात असलेल्या याच शांततेमुळे आणि ऐक्यामुळे व्यवसायात उत्तरोत्तर प्रगती साधता आली, असे ते मानाने नमूद करतात. त्यांच्या कुटुंबात आई, वडील, पत्नी, तसेच दोन मुले (एक मुलगा व एक मुलगी) आहेत.
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शिक्षण आणि व्यवसायातील प्रवेश
निखिल विसपुते यांचे प्राथमिक शिक्षण कळवण येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले, तर माध्यमिक शिक्षण आर. के. एम. विद्यालय, कळवण येथे पूर्ण झाले. उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी बी.ए. सोबतच डी. फार्मचे शिक्षण पूर्ण केले. अभ्यास करत असतानाच वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षापासून त्यांनी वडिलांच्या सोन्या-चांदीच्या व्यवसायात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली होती. शिक्षण आणि व्यवसायाची ही सांगड त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे घातली. वयाच्या बाविसाव्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला आणि त्यानंतर त्यांनी व्यवसायाची सूत्रे पूर्णतः आपल्या हाती घेत या क्षेत्रातील बारकावे आत्मसात केले.
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उद्योगाचा विस्तार आणि नूतनीकरण
२०१६ मध्ये निखिलजींनी व्यवसायात एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला. त्यांनी व्यवसायासाठी नवीन व मोठी जागा खरेदी करून दुकानाचे भव्य नूतनीकरण केले. पारंपरिक चौकटीतून बाहेर पडत ग्राहकांना आधुनिक व प्रसन्न वातावरणात खरेदीचा अनुभव देता यावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. २०१६ मधील या नूतनीकरणानंतर व्यवसायाने कमालीची पकड घेतली. ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद मिळू लागला आणि व्यवसायाची पत वाढली. दूरदृष्टी असणाऱ्या निखिलजींनी भविष्यातील वाढती मागणी आणि विस्तार लक्षात घेऊन आपल्या सध्याच्या दुकानाच्या शेजारीच आणखी एक मोठी जागा खरेदी करून ठेवली आहे. भविष्यात व्यवसायाला अधिक मोठे स्वरूप देण्याचा त्यांचा मानस आहे.
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यशाची सूत्रे आणि कार्यशैली
व्यवसायात मिळालेल्या या घवघवीत यशामागे निखिल विसपुते यांची विशिष्ट कार्यशैली आणि व्यक्तिमत्त्वाचे काही खास पैलू आहेत.
संभाषणकौशल्य आणि नम्रता : निखिलजींचा स्वभाव अत्यंत मनमिळाऊ, नम्र आणि आदरयुक्त आहे. आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाशी ते आपलेपणाने संवाद साधतात.
ऐकून घेण्याची वृत्ती : ग्राहकांची आवड-निवड आणि त्यांच्या गरजा काय आहेत, हे आधी शांतपणे ऐकून घेणे आणि त्यानुसार योग्य ते मार्गदर्शन करणे हे त्यांच्या यशाचे मुख्य गमक आहे.
तडजोड आणि पारदर्शकता : व्यवसायात काम करताना ग्राहकांशी कायम तडजोडीची भूमिका ठेवणे, प्रामाणिकपणा जपणे आणि व्यवहारात १०० टक्के पारदर्शकता ठेवणे या गुणांमुळे त्यांनी पंचक्रोशीतील हजारो ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे.
प्रेरणास्थान आणि मार्गदर्शक
निखिल विसपुते यांच्या या यशस्वी प्रवासात त्यांच्या कुटुंबाचे आणि मार्गदर्शकांचे मोलाचे सहकार्य राहिले आहे. निखिलजी आपल्या यशाचे मुख्य श्रेय वडील रत्नाकर मधुकर विसपुते आणि आई मीनाक्षी रत्नाकर विसपुते यांना देतात. वडिलांनी दिलेली व्यवसायाची शिकवण आणि आईचे आशीर्वाद हीच त्यांची खरी ताकद आहे. नाशिक येथील तुषार दत्तात्रेय विसपुते, राहुल दत्तात्रेय विसपुते आणि टोणीशेठ खुबाणी (नाशिक) यांचे विशेष मार्गदर्शन व मोलाचे सहकार्य त्यांना वेळोवेळी लाभले. घरातील भाऊबंद, नातेवाईक यांची चांगली साथ लाभल्यामुळे ते बिनधास्तपणे नवनवीन प्रयोग व्यवसायात करू शकले.
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सामाजिक बांधिलकी, भविष्याची दिशा
निखिल विसपुते यांच्या या प्रदीर्घ आणि यशस्वी प्रवासात त्यांच्या कुटुंबाचे योगदान अत्यंत मोलाचे राहिले आहे. कौटुंबिक सौहार्द आणि कामातील शिस्त यांचा मेळ कसा घालावा, हे निखिलजींनी आपल्या घरातील मोठ्यांकडून शिकून घेतले. व्यवसायाच्या धावपळीतही त्यांनी आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे कधीही दुर्लक्ष केले नाही. त्यांच्या या संपूर्ण वाटचालीत पत्नी मीनाक्षी विसपुते यांची खंबीर साथ त्यांना लाभली. घरातील वातावरणात असलेली शांतता आणि समाधान यामुळेच निखिलजींना नवनवीन व्यावसायिक निर्णय घेताना एकप्रकारचे मानसिक धैर्य लाभले. व्यवसायात यश मिळविल्यानंतर अनेकजण सामाजिक भान विसरतात; परंतु निखिल विसपुते यांनी सामाजिक बांधिलकीचे भान सतत जपले आहे. कळवण आणि परिसरातील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक उपक्रमांमध्ये त्यांचा नेहमीच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. स्थानिक पातळीवर गरजू घटकांना मदत करणे, तरुण उद्योजकांना मार्गदर्शन करणे आणि व्यापारीवर्गाच्या अडीअडचणींत पाठीशी उभे राहणे, या गुणांमुळे त्यांनी समाजात एक वेगळी प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. केवळ नफा कमावणे हे व्यवसायाचे उद्दिष्ट न ठेवता, समाजाकडून आपल्याला जे मिळाले आहे त्याची परतफेड करणे, हा दृष्टिकोन त्यांनी सातत्याने जपला आहे.
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त्रिसूत्रीवर भर
सोन्या-चांदीच्या क्षेत्रातील आधुनिकता आणि आव्हान आजचे सोन्या-चांदीचे क्षेत्र हे केवळ पारंपरिक राहिलेले नाही; त्यात आधुनिक तंत्रज्ञान, नवनवीन डिझाईन्स आणि ग्राहकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी यामुळे मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अशा काळात निखिलजींनी ‘न्यू अश्विनी ज्वेलर्स’ला (बाबाकाका गोल्ड) काळानुरूप अपडेट ठेवले. हॉलमार्क दागिन्यांची खात्री, शुद्धतेची १०० टक्के हमी आणि पारदर्शक वजन-माप पद्धती यामुळे ग्राहकांचा विश्वास अधिकच दृढ झाला. सोन्या-चांदीच्या खरेदीकडे ग्राहक केवळ दागिना म्हणून नाही, तर एक भक्कम गुंतवणूक म्हणूनही पाहतात. अशा वेळी ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या बजेटनुसार उत्तम डिझाईन्स उपलब्ध करून देणे आणि खरेदीनंतरही उत्तम सेवा देणे, या त्रिसूत्रीवर निखिलजींचा भर असतो. यामुळेच जुन्या ग्राहकांसोबतच नवी तरुण पिढीही त्यांच्या दुकानाकडे हक्काने आकर्षित होते.
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नवीन पिढीसाठी प्रेरणा
निखिल विसपुते यांच्या व्यवसायाचा विस्तार केवळ कळवणपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात आणि लगतच्या परिसरात आपल्या नावाचा एक ब्रँड तयार व्हावा, हे त्यांचे मुख्य ध्येय आहे. सध्याच्या दुकानाच्या विस्ताराचे नियोजन असो किंवा ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा खरेदीचा अनुभव देणे असो, निखिलजी सतत नवनवीन कल्पनांवर काम करत असतात. आजच्या नवउद्योजकांसाठी निखिल विसपुते यांचा जीवनप्रवास हा एक उत्तम वस्तुपाठ आहे. कठीण प्रसंगात संयम राखणे, सहकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या व्यवसायात अत्यंत प्रामाणिक राहणे, ही यशाची मुख्य सूत्रे त्यांनी आपल्या कृतीतून सिद्ध करून दाखविली आहेत. यशस्वी व्यावसायिक, नम्र नागरिक आणि कौटुंबिक मूल्यांची जपणूक करणारा एक आदर्श व्यक्ती म्हणून निखिल रत्नाकर विसपुते यांनी निर्माण केलेली ओळख अत्यंत प्रेरणादायी आहे. वडिलांनी पेरलेल्या विश्वासाच्या रोपट्याचे आज त्यांनी एका वटवृक्षात रूपांतर केले आहे. आजच्या तीव्र स्पर्धेच्या युगात केवळ जाहिरातबाजीवर अवलंबून न राहता आपल्या गुणवत्तेवर, कौटुंबिक संस्कारांवर आणि ग्राहकांशी जोडलेल्या जिवाभावाच्या नात्यावर आधारित व्यवसाय कसा उभारावा, याचे निखिल रत्नाकर विसपुते हे एक उत्तम उदाहरण आहेत. वडिलांचा वारसा समर्थपणे चालवत, आधुनिकतेची जोड देऊन आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक करत त्यांनी साधलेली प्रगती नक्कीच कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी आहे.
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कोट
आमच्या यशात कळवण व संपूर्ण पंचक्रोशीतील सर्व ग्राहक माय-बापांचा मनापासून मोठा वाटा आहे. त्यांनी दाखवलेला विश्वास आणि दिलेले मोलाचे सहकार्य यामुळेच आज ‘न्यू अश्विनी ज्वेलर्स’ (बाबाकाका गोल्ड) हे विश्वासाचे दुसरे नाव बनले आहे. ग्राहकांना मायबाप मानून त्यांची सेवा करण्याची ही निष्ठा आगामी काळातही ‘न्यू अश्विनी ज्वेलर्स (बाबाकाका गोल्ड) या नावाला यशाच्या नवनवीन शिखरांवर घेऊन जाईल, यात शंका नाही.
- निखिल विसपुते