डॉ. निलेश जेजुरकर जामीनासाठी न्यायालयात

डॉ. नीलेश जेजूरकर
जामिनासाठी न्यायालयात
जिल्हा व सत्र न्यायालयात उद्या सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : डॉ. मनीषा जेजूरकर आत्महत्या प्रकरणात सध्या नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेले त्यांचे पती व मुख्य संशयित डॉ. नीलेश जेजूरकर यांनी जामिनासाठी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर सोमवारी (ता. १९) सुनावणी होणार आहे.
डॉ. मनीषा जेजूरकर यांनी ६ मार्च २०२६ ला सकाळी गंगापूर रोड परिसरातील राहत्या फ्लॅटमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी मृत डॉ. जेजूरकर यांची बहीण रोहिणी थोरात यांनी सरकारवाडा पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानुसार आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
याप्रकरणी १८ सप्टेंबर २०२६ ला जिल्हा रुग्णालयातील मानसोपचारतज्ज्ञ संशयित डॉ. नीलेश जेजूरकर यांना, तर २० सप्टेंबरला या विभागाच्या प्रमुख डॉ. स्वाती चव्हाण यांनाही अटक झाली होती. डॉ. चव्हाण यांना गेल्या १० तारखेला पन्नास हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या एक किंवा अधिक जामीनदारांच्या हमीवर जामिनावर सुटका झाली. त्यामुळे आता डॉ. नीलेश यांनीही जामिनासाठी नाशिक सत्र न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यावरील युक्तिवादांना सुरुवात झाली आहे. सोमवारी (ता. १९) पुन्हा त्यावर सुनावणी हाेणार आहे.