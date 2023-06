Nashik News: निमोणकरांना 5 महिन्यापासून रोहित्राची प्रतिक्षा! आंदोलनाचा इशारा

Nashik News : तालुक्यातील निमोण येथे महावितरण कंपनीच्या कारभाराचा अजब कारभार पाहावयास मिळत आहे. येथील पाच महिन्यांपासून जळालेला रोहित्र अजूनही बदलून मिळालेला नसल्याने ग्रामस्थांना अनंत अडचणींचा सामना करण्याची वेळ आलेली आहे.

त्यामुळे तत्काळ हे रोहित्र बदलून देत वीजपुरवठा सुरळीत करावी अन्यथा जनावरांसह महावितरणच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी निमोण ग्रामस्थ यांनी दिला आहे. (Nimon people been waiting for Rohitra for 5 months Warning of agitation at mahavitaran Nashik News)

निमोण येथील रोहित्र हे पाच महिन्यापूर्वी जळाले होते. रोहित्र बदलून मिळावे म्हणून येथील ग्रामस्थांनी महावितरणाकडे तशी मागणी देखील केली होती. मात्र या घटनेला पाच महिने उलटून देखील अद्यापही निमोणकरांना रोहित्र बदलून मिळालेले नाही.

रोहित्र न मिळाल्याने येथील शेतकऱ्यांना आपल्या जनावरांसह पिण्याची पाण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. रोहित्र जळालेला असल्याने ट्रान्सफॉर्मर जळालेला असल्याने वीजपंप चालू करता येत नाही.

पर्यायाने पाणी काढता येत नाही. स्वत:ची व जनावरांची तहान भागविण्यासाठी महिला व ग्रामस्थ यांना दुसरीकडून पाणी आणावे लागत आहे.

या परिसरातील विहिरींमध्ये उन्हाळ्यापासून काही प्रमाणात पाणी तुंबून ठेवलेल्या आहेत. याच विहिरीतील पाण्याचा आधार जनावरांना पाणी पाजण्यासाठी करावा लागत आहे. निमोण हे दुष्काळी भागात मोडते.

त्यामुळे याठिकाणी उन्हाळ्यात चार महिने पाणी नसते. विहिरी देखील कोरड्या ठाक पडता. ज्या विहिरींना काही प्रमाणात पाणी आहे. केवळ रोहित्र बदलून न मिळाल्याने वीजपंप सुरु करता येत नसल्याने पाणी काढता येत नाही.

त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वितरण व्यवस्थेसंदर्भात रोष आहे. जर महावितरणने तत्काळ या भागातील रोहित्र बदलून दिले नाही तर जनावरांसह कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

"निमोण येथील दोन क्रमांकाची बाराहाते डिपी पाच महिन्यांपूर्वी जळालेली आहे. पण तिथल्या शेतकऱ्यांनी वीजबिले भरले नसल्याने त्यांना रोहित्र बदलून देण्यात आलेले नाही."

- सोमनाथ मासूळ, वायरमन, निमोण

"पाच महिन्यांपासून जर रोहित्र जळालेला असेल तर आतापर्यंत मिळायला हवा होता. आमच्याकडे इतक्या दिवस मागणी प्रलंबित राहत नाही. या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊन चौकशी करत गावाला तत्काळ रोहित्र उपलब्ध करून दिले जाईल."

- उमेश पाटील, सहाय्यक अभियंता, चांदवड उपविभाग

"आमची डिपी पाच महिन्यांपासून जळालेली आहे. ती अजूनही मिळालेली नाही. अनेकवेळा मागणी करूनही मिळालेला नाही. आता आमच्या जनावरांना प्यायलाही पाणी नाही. माणसांना ही पाणी नाही. जर आमची डिपी बदलली गेली नाही तर महावितरण कार्यालयात ठिय्या मांडू."

गोरखनाथ सोनवणे, शेतकरी, निमोण