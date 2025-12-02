Niphad Cold Wave : 'निफाड म्हणजे थंडीची राजधानी'! बशीसारखी भौगोलिक रचना आणि नद्यांमुळे तापमान ६ अंशांपर्यंत घसरले

चांदोरी: राज्यातील थंडीची लाट सुरू होताच निफाड तालुका पुन्हा एकदा सर्वाधिक कमी तापमान नोंदविणारा भाग ठरत आहे. काही दिवसांपासून तालुक्यातील तापमान ६ ते ९ अंशांपर्यंत खाली येत असून ‘निफाड म्हणजे थंडीची राजधानी’ अशी ओळख दृढ होताना दिसते. निफाडची बशीसारखी भौगोलिक रचना, उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांना अडथळा नसणे आणि गोदावरी, दारणा, कादवा, विनता नदीप्रवाह तसेच नांदूरमध्यमेश्वर जलाशयाच्या उपस्थितीमुळे तालुक्यात स्वाभाविकरीत्या तीव्र गारठा निर्माण होतो. भौगोलिक रचना बशीसारखी, थंड हवा साचून राहते..निफाड तालुका नैसर्गिकरीत्या खोलगट. हवामानतज्ज्ञांच्या भाषेत हा भाग ‘कोल्ड एअर ट्रॅप’ म्हणजेच थंड हवा अडकविणारा पट्टा मानला जातो. रात्री जमिनीचा पृष्ठभाग जेव्हा थंड होतो, तेव्हा ही थंड हवा सभोवतालच्या उंच भागावरून खाली उतरून निफाडच्या मैदान भागात साचते. सकाळपर्यंत ही थंड हवा वर जाण्यास मार्ग मिळत नसल्याने तापमान झपाट्याने खाली जाते. निफाडची ही वैशिष्ट्यपूर्ण रचना महाराष्ट्रातील इतर भागांपेक्षा जास्त गारवा निर्माण करते..यामुळे थंडीचा थेट प्रभावहिवाळ्यात हिमालयीन प्रदेशातून येणाऱ्या उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा प्रभाव निफाडवर मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. तालुक्याच्या उत्तरेकडील पट्ट्यात मोठे जंगल, डोंगररांगा किंवा नैसर्गिक अडथळे नसल्याने हे वारे सरळ व तीव्र वेगाने मैदानी भागात प्रवेश करतात. हे वारे रात्रभर वाहत असल्याने तापमानात जलद घसरण होते. ‘कोल्ड विंड कॉरिडॉर’ म्हणूनही या पट्ट्याकडे हवामान विभाग पाहतो..काँक्रिट कमी, मोकळा शेतीभागनिफाडमध्ये नागरी बांधकाम कमी असल्याने जमिनीवरील उष्णता रात्री सहज निघून जाते. शेतीप्रधान मोकळा भूभाग असल्यामुळे ‘रेडिएशन कूलिंग’चा प्रभाव अधिक जाणवतो. त्यामुळे रात्रीची थंडी अधिक कडक होते आणि सकाळी बोचरी थंडी जाणवते..जलाशयांचा प्रभावनिफाडच्या आसपास गोदावरी, दारणा, कादवा, विनता या प्रमुख नद्या वाहतात. त्याबरोबर नांदूरमध्यमेश्वर जलाशय हा सर्वांत मोठा आणि प्रभावी जलस्रोत. मोठ्या जलसाठ्यामुळे परिसरात रात्री ‘रॅपिड कूलिंग इफेक्ट’ होतो. पाण्याचा पृष्ठभाग हवा वेगाने थंड करते आणि त्यामुळे आसपासच्या भागात दाट धुके तयार होते. पाणथळ शेती आणि द्राक्षबागांमुळे तयार होणारे स्थानिक मायक्रो-क्लायमेटही तापमान कमी करण्यास कारणीभूत ठरते..Winter Lungs Health: हिवाळ्यात फुफ्फुसांची काळजी कशी घ्याल? डॉक्टरांनी सांगितले निरोगी राहण्याचे सोपे उपाय.गेल्या काही दिवसांपासून सकाळ-सायंकाळ अक्षरशः बोचरी थंडी जाणवते. निफाडमध्ये हिवाळा कायमच जास्त असतो; पण यंदा तापमान आणखी खाली गेल्यासारखे वाटते.- संजय गायखे, चांदोरीनिफाड तालुक्याचे भौगोलिक स्थान, सपाट भूप्रदेश, बारमाही शेती, सिंचित प्रदेश, जमिनीची जलधारण क्षमता, निरभ्र आकाश, उत्तर भारताकडून येणारे थंड वारे आणि कमी वाऱ्याचा वेग, त्याचप्रमाणे नद्या आणि जलाशय यामुळे थंड हवामानासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.- डॉ. भारत मालुंजकर, वरिष्ठ संशोधन सहायक, कृषी संशोधन केंद्र, निफाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.