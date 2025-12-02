नाशिक

Niphad Cold Wave : 'निफाड म्हणजे थंडीची राजधानी'! बशीसारखी भौगोलिक रचना आणि नद्यांमुळे तापमान ६ अंशांपर्यंत घसरले

Niphad Records Maharashtra’s Lowest Temperatures : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात भौगोलिक रचनेमुळे तापमान लक्षणीयरीत्या कमी झाले असून, सकाळी शेतांवर आणि द्राक्षबागांमध्ये बोचरी थंडी आणि धुक्याची चादर पसरलेली दिसून येते.
Cold Wave

Cold Wave

sakal 

सागर आहेर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदोरी: राज्यातील थंडीची लाट सुरू होताच निफाड तालुका पुन्हा एकदा सर्वाधिक कमी तापमान नोंदविणारा भाग ठरत आहे. काही दिवसांपासून तालुक्यातील तापमान ६ ते ९ अंशांपर्यंत खाली येत असून ‘निफाड म्हणजे थंडीची राजधानी’ अशी ओळख दृढ होताना दिसते. निफाडची बशीसारखी भौगोलिक रचना, उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांना अडथळा नसणे आणि गोदावरी, दारणा, कादवा, विनता नदीप्रवाह तसेच नांदूरमध्यमेश्वर जलाशयाच्या उपस्थितीमुळे तालुक्यात स्वाभाविकरीत्या तीव्र गारठा निर्माण होतो. भौगोलिक रचना बशीसारखी, थंड हवा साचून राहते.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Weather
Temperature
Cold
Winter
Chandori
Climate Change
climate change action

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com