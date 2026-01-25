नाशिक

Crime News : निफाड हादरलं! उपनगराध्यक्ष अनिल कुंदे यांना ठार मारण्याची धमकी; बाहुल्या आणि लिंबू टाकून जादूटोण्याचा प्रकार

Death Threat to Niphad Deputy Mayor Sparks Panic : निफाडचे उपनगराध्यक्ष अनिल पा. कुंदे यांच्या शेतात बाहुल्या, लिंबू आणि गुलाल टाकलेली तशा धमकीची चिठ्ठी आढळून आल्याने हा जादूटोण्याचा प्रकार आहे किंवा काय, याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत.
निफाड: निफाडचे उपनगराध्यक्ष अनिल पा. कुंदे यांना ठार मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यांच्या शेतात बाहुल्या, लिंबू आणि गुलाल टाकलेली तशा धमकीची चिठ्ठी आढळून आल्याने हा जादूटोण्याचा प्रकार आहे किंवा काय, याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत. दरम्यान, निफाड पोलिसांत अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

