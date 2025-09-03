Crime News : नाशिक जिल्हा अमली पदार्थमुक्त मोहिमेला यश; निफाड पोलिसांची मोठी कारवाई

निफाड: नाशिक जिल्हा अमली पदार्थमुक्त करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत निफाड पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एकाला आठ किलो गांजासह अटक करण्यात आली आहे..जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या सूचनेनुसार २६ ऑगस्टला दुपारी गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिस निरीक्षक गणेश गुरव यांच्या पथकाने निफाड शहरातील पेठगल्ली येथील गणेश किराणा दुकानावर छापा टाकला. तपासादरम्यान दुकानातील लाकडी दरवाजामागे ठेवलेल्या काळ्या बॅगेत चार पॅकेट्समध्ये एकूण आठ किलो गांजा आढळून आला. जप्त केलेल्या गांजाची बाजारभावाने किंमत सुमारे १ लाख ६० हजार रुपये एवढी आहे..या कारवाईत संदीप ऊर्फ गणेश अशोक राऊत (४५, रा. पेठ गल्ली, निफाड) याला ताब्यात घेऊन त्याच्याविरोधात एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सोनल फडोळ करीत आहेत. ही कारवाई जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी के. के. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..Crime News : नाशिकमध्ये १० घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस; सराईत गुन्हेगार जेरबंद.पथकामध्ये पोलिस निरीक्षक गणेश गुरव, सहाय्यक निरीक्षक सोनल फडोळ, किरण ढेकळे, कपालेश्वर ढिकले, अनिल शेरेकर, राजेंद्र दरोडे, विक्रम लहाणे, विनोद जाधव व धनंजय बैरागी यांचा समावेश होता. निफाड पोलिसांच्या या कारवाईमुळे परिसरातील अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.