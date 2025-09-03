नाशिक

Crime News : नाशिक जिल्हा अमली पदार्थमुक्त मोहिमेला यश; निफाड पोलिसांची मोठी कारवाई

Niphad Police Raid Ganesh Kirana Store : निफाड पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे किराणा दुकानावर छापा टाकून आठ किलो गांजा जप्त करत एका आरोपीला अटक करून गुन्हा दाखल केला.
Crime
Crime sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

निफाड: नाशिक जिल्हा अमली पदार्थमुक्त करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत निफाड पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एकाला आठ किलो गांजासह अटक करण्यात आली आहे.

Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Police Raid
Action
raid

