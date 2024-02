Nashik Political: निफाडचे राजकारण वेगळ्या वळणावर! कार्यकर्त्यांची वैचारिक क्रांती दिशा ठरविणार

"महाविकास आघाडीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. नंतरच्या काळात राज्यात गेल्या पावणेदोन वर्षांत कमालीचे राजकीय तांडव पाहायला मिळाले. निफाड तालुक्यात त्याचे थेट पडसाद उमटले. अशातच जेव्हा शिवसेनेला (ठाकरे गट) मशाल चिन्ह मिळाले, त्या वेळी अनिल कदम यांनी ठाकरे यांच्या निष्ठेवर शिक्कामोर्तब केले; तर दोन-तीन दिवसांपूर्वी अजित पवार यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने दिलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि घड्याळाबरोबर जाण्यात दिलीप बनकर ठाम राहिले. यात शरद पवार यांच्या प्रेमापोटी हृदयस्थ भूमिका घेणाऱ्या दोन्हींचे पवार प्रेम सुटत नाही, तेच या तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी असलेल्या पवार निष्ठेचे गमक आहे." - सुदर्शन सारडा, ओझर

(NIphad politics at different turn ideological revolution of activists will determine direction nashik news)