Nashik News: निफाड - घोषणांच्या सुकाळात आशेचा किरण गडदच

"महाराष्ट्राचा कॅलिफोर्निया म्हणून बिरुद मिरविणाऱ्या निफाड तालुक्याला सरत्या वर्षात अवकाळी पाऊस, गारपीट, निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसला. शेतमालाचे कोसळलेले बाजारभाव, शेतकऱ्यांचे विस्कटलेली आर्थिक घडी, तर राज्याच्या राजकारणातील झालेले बदल थेट निफाडच्या राजकारणात रुंजी घालताना दिसले. या वर्षात केंद्र सरकारने वाढवलेले कांद्याचे निर्यात मूल्य आणि त्यानंतर घातलेली निर्यातबंदीवरून ‘कांदा’ आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरला. मंत्र्यांच्या भेटी, पाहणी दौऱ्यानंतर मायमातीतील शेतकरी घोषणांच्या सुकाळात आशेचा गडद झालेला किरण अद्यापही शोधतोय."- माणिक देसाई

(Niphad ray of hope remains dark unseasonal rain damage in drought of announcements by politicians Nashik News)