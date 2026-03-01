नाशिक

Niphad Online Ration Card : जुनी रेशनकार्ड इतिहासजमा; आता घराघरात ई-शिधापत्रिका, गैरव्यवहाराला बसणार पूर्ण आळा

Sonewadi Khurd Becomes First Online Ration Card Village : सोनेवाडी खुर्द या गावाला तालुक्यातील पहिले ऑनलाइन रेशनकार्ड गाव’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, या उपक्रमामुळे शिधापत्रिका धारकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित सुविधा उपलब्ध होणार आहेत
Ration Card

Ration Card

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निफाड: ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत निफाड तालुक्यात डिजिटल परिवर्तनाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. सोनेवाडी खुर्द या गावाला तालुक्यातील पहिले ऑनलाइन रेशनकार्ड गाव’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, या उपक्रमामुळे शिधापत्रिका धारकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
Technology
maharashtra
village
distribution
Ration Card
transparent
Government

Related Stories

No stories found.