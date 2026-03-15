नाशिक
Nitesh Rane : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात केवळ हिंदू व्यावसायिकांनाच संधी द्या; मंत्री नीतेश राणेंची आक्रमक मागणी
Call to Promote Hindu Entrepreneurs and Local Artisans : नाशिकमध्ये आयोजित ‘हिंदूंचा रुपया हिंदूलाच’ कार्यक्रमात मंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत हिंदू व्यावसायिकांची यादी प्रकाशित करण्यात आली आणि नव्या वेबसाइटचे लोकार्पण करण्यात आले.
नाशिक: हिंदूंनी हिंदूंकडूनच खरेदी करावी, हा उपक्रम त्यासाठीच आहे. हिंदूंच्या हिताविषयी हिंदूराष्ट्रात बोलायचे नाही, तर कुठे बोलायचे? व्यवहार करताना समोरचा हिंदू आहे का हेही पाहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्य व बंदरेमंत्री नीतेश राणे यांनी येथे केले. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात हिंदू व्यावसायिकांनाच प्राधान्य द्यावे, सर्वधर्मसमभावाचे कंत्राट आपणच घेतले आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.