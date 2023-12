Nitesh Rane: अतिक्रमणांच्या नावाने लँड जिहाद; कारवाई न झाल्यास जनआंदोलन

Nitesh Rane : नाशिक शहर व जिल्ह्यात सामाजिक तेढ मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. अनधिकृत भोंग्यांसाठी न्यायालयाचा आदेश आहे. ते केव्हा वाजले पाहिजेत, कधी वाजले पाहिजेत, याची डेडलाइन आहे. याविषयीची काही नियमावली आहे.

सर्व कायदे हिंदू धर्मानेच पाळले पाहिजे का, इतर धर्मांनी का नाही, या भोंग्यांवर कारवाई करणार नसाल तर येणाऱ्या काळात जनआंदोलन उभे करावे लागेल. सरकार आपलं आहे. अतिक्रमणांच्या नावाने लँड जिहाद सुरू आहे. (Nitesh Rane statement Land Jihad in name of encroachments nashik news)