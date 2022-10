NMC Shelter for Homless : बेघरांसाठी शहरात 4 नवीन निवारा केंद्र

By

नाशिक : शहरात दिवसेंदिवस बेघर व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार बेघरांना निवारागृहे उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने शहरात चार निवारा केंद्र उभारले जाणार असून, त्यासाठीचा २२ कोटी ६३ लाख रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

महापालिकेचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. १३) महासभा झाली. लोकांना विषय पत्रिकेवर बेघरांना निवारा केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावर आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांचे शासनाच्या सूचनेनुसार निवारा समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात मान्यता दिली. नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये २०१९ मध्ये बेघर लोकांचे संरक्षण करण्यात आले. (NMC 4 new shelter center in city for homeless Nashik Latest Marathi News)

त्या वेळी ८९४ बेघरांची नोंद करण्यात आली. शंभर बेघरांसाठी एक निवारा केंद्र याप्रमाणे केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक शहरातील सर्वे क्रमांक २८८ मध्ये साधूग्राम जागेवर १८० क्षमतेचे कायमस्वरूपी निवारा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. ५८१ बेघरांसाठी चार जागांवर कायमस्वरूपी निवारा केंद्र उभारले जाणार आहे. त्यासाठी २२ कोटी ६३ लागतील हजार रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

पंचवटी विभागातील सर्वे क्रमांक २८८ पैकी पब्लिक अमुनिटीच्या जागेत निवारा केंद्र उभारले जाणार आहे. सातपूर विभागातील सर्वे क्रमांक ५३१, ५३२ व ५३३ मधील सातपूर गावठाणातील महापालिकेच्या जागेत १०२ क्षमतेचे, तर पूर्व विभागातील वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ८१ मधील हाउसिंग याकरिता आरक्षित जागेवर २९३ क्षमतेचे तसेच नाशिक रोड विभागातील चेहडी शिवारात सर्वे क्रमांक २५ मधील ट्रॅक टर्मिनस साठी आरक्षित असलेल्या जागेत २२० क्षमतेचे निवारा केंद्र उभारले जाणार आहे.

