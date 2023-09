NMC News : कोरोनामुळे जनगणना झाली नसली तरी महापालिकेने केलेल्या वॉटर ऑडिटमध्ये शहराची लोकसंख्या बावीस लाख ३४ हजार नोंदविली गेली आहे.

त्यातही तरल लोकसंख्या (फ्लोटिंग) जवळपास अडीच लाख असल्याने पंचवीस लाखांच्या आसपास शहराची लोकसंख्या पोचली आहे. (NMC city population of twenty two half lakhs Water leakage at 28 percent Two half million liquid population nashik)

देशात वेगाने वाढणाऱ्या शहरामध्ये नाशिक चौथ्या क्रमांकावर असल्याचा एक अहवाल कोविडपूर्वी प्रसिद्ध झाला होता. कोविडपूर्वी २०१८ मध्ये जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या १४ लाख ८५ हजार नोंदविली गेली होती. २०२१ मध्ये शहरात जनगणना अपेक्षित होती.

परंतु कोविडमुळे जनगणना झाली नाही. परंतु २०१८ मध्ये महापालिका तसेच स्मार्टसिटी कंपनीकडून वॉटर ऑडिट करण्यात आले होते. त्यामध्ये शहराची लोकसंख्या २२ लाख ३७ हजार नोंदविली गेली आहे.

त्याचबरोबर जवळपास अडीच लाख लोकसंख्या तरल नोंदविली गेली आहे. पर्यटन, उद्योग धंद्याच्या निमित्ताने लोक दिवसभरात ये-जा करतात, असे त्यात नमुद करण्यात आले आहे.

त्याअनुषंगाने शहरात पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा त्याचप्रमाणे भविष्यातील पाण्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे.

वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाणीपुरवठा

पाणीपुरवठा विषयक प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने २०१८ मध्ये वॉटर ऑडिट केले. त्यात अंदाजित लोकसंख्या २२ लाख ३४ हजार निश्चित करण्यात आली. त्याचबरोबर शहरात २८ टक्के पाणीगळतीची नोंद करण्यात आली आहे.

दरडोई पाण्याचा वापर दिडशे दशलक्ष लिटर नोंदविला गेला. वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने महापालिकेने यंदा ६१०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नोंदविली आहे. त्यानुसार शहराला पाणी वाढवून मिळण्याची अपेक्षा आहे.