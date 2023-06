Nashik Bribe Crime : मनपा शिक्षणधिकारी अन् लिपिक ACBच्या जाळ्यात; 50 हजाराची लाच घेताना अटक

By

Nashik Bribe Crime : नाशिक मध्ये सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचखोर अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्याची मोहीम अधिक व्यापक केल्याची दिसून येत आहे. (NMC education officer sunita dhangar clerk nitin joshi Arrested by ACB while accepting bribe of 50 thousand Nashik Crime news)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नाशिक मधील विविध शासकीय विभागांमधील लाचखोर अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहात पकडल्याचे वृत्त ताजे असतानाच नाशिक मनपा शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर व लिपिक नितीन जोशी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पन्नास हजार रुपयाची लाच घेताना ताब्यात घेतले आहे.

एका पाठोपाठ एक अधिकाऱ्यांना लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात येत असून सध्या नाशिक मधील लाचखोर अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.