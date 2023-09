NMC News : महापालिकेने यंदा गणेशभक्तांचा आनंद द्विगुणित केला असून पर्यावरणपूरक शाडूच्या मुर्ती अत्यल्प दरात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ‘गणेशमूर्ती आमची आणि किंमत तुमची’ संकल्पनेच्या माध्यमातून शहरात मुर्ती दिल्या जाणार आहेत.

महापालिका मुख्यालयात बुधवारी (ता. १३) आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या हस्ते उपक्रमाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. (NMC News Ganesha idol ours and price yours innovative concept by Municipal Corporation nashik)

या वेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, पर्यावरण विभागप्रमुख तथा उपायुक्त डॉ. विजयकुमार मुंडे, प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, कर उपायुक्त श्रीकांत पवार, शहर अभियंता नितीन वंजारी, घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. कल्पना कुटे, माजी विभागीय अधिकारी दिलीप मेणकर आदींसह अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.

योगेश कमोद यांनी प्रास्ताविक केले. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी महापालिकेने आवाहन केले आहे. संगमनेर येथील लिबर्टी अर्थवेअर आर्टचे वंदना व हेमंत जोर्वेकर दांपत्याने या ठिकाणी शाडू माती व लाल मातीच्या मुर्ती उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.

‘गणेशमूर्ती आमची आणि किंमत तुमची’ संकल्पनेतून मूर्ती नागरिक, गणेशभक्तांना उपलब्ध होणार आहेत.

मनपा मुख्यालय राजीव गांधी भवन येथील मुख्य प्रवेशद्वार जवळील वाहनतळ येथे व सर्व विभागीय कार्यालयांत विभागीय कार्यालयाच्या प्रांगणात मूर्ती माफक दरात उपलब्ध राहणार आहेत.

गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी आणि मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्टॉलवरून पहिली मूर्ती खरेदी केली.