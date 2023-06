NMC Students Uniform: विद्यार्थी गणवेषाचा प्रश्न मार्गी! अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर होणार जमा

NMC Students Uniform : दोन दिवसात शाळा सुरू होत असताना महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मिळतो की नाही, अशी स्थिती होती. मात्र, समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत जवळपास ६० लाख रुपये जमा झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होऊन विद्यार्थी गणवेषाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

दोन पैकी एका गणवेशाचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहे. (NMC Students Uniform question of student uniform over grant will credited to students bank account nashik)

समग्र शिक्षाअंतर्गत केंद्र सरकारने प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या मंजुरीनुसार महापालिकेच्या अधिनिस्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना यात सर्व मुली व अनुसूचित जाती जमातीसह दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील मुलांना गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला.

महापालिकेतील १९७५९ विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक दोन गणवेषासाठी ६०० रुपयांप्रमाणे एक कोटी १८ लाख ५५ हजार रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु तरतूद मंजूर असली तरी अद्यापपर्यंत शासनाकडून बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग न झाल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच गणवेषासाठी झगडावे लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

परंतु महापालिकेला मंगळवारी (ता.१३) एका गणवेषासाठी ३०० रुपये याप्रमाणे एकूण ५९ लाख २८ हजार रुपये अनुदान वर्ग झाल्याचे पत्र प्राप्त झाले. उर्वरित एक गणवेषचा लाभ शासन स्तरावरून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर व अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर दिले जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

लाभार्थी प्रकार- लाभार्थी संख्या

मुली- १३,८५४

अनुसूचित जाती- ३,४८५

अनुसूचित जमाती- २,३६७

दारिद्र्य रेषेखालील- ५३

--------------------------------------------

एकूण १९,७५९