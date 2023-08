NMC Tax Recovery: सप्टेंबरअखेर थकबाकी वसूल; न झाल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाई

NMC Tax Recovery : कर सवलत योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता विविध कर विभागाकडून लाखांच्या वर घरपट्टी थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केली आहे. अडीच लाखांच्या वर थकबाकी असलेल्या एक हजार ४२५ थकबाकीदारांना पहिल्या टप्प्यात नोटिसा बजावण्यात आल्या.

सप्टेंबरअखेर त्यांच्याकडील १७० कोटी रुपये वसूल न झाल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. (NMC Tax Recovery Dues Recovery by September End Failure to do so will result in confiscation of property nashik

एप्रिल ते जून कालावधीत विविध कर विभागाकडून करसवलत योजना राबविली गेली. एप्रिलमध्ये आठ, मेमध्ये सहा, तर जूनमध्ये आगाऊ घरपट्टी अदा केल्यास तीन टक्के सवलत जाहीर केली होती.

या माध्यमातून जवळपास ९१ कोटी रुपयांचा महसुल प्राप्त झाला. सवलत योजना संपुष्टात आल्यानंतर विविध कर विभागाने थकबाकी वसुली सुरू केली आहे. थकबाकीदारांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आल्या.

पहिल्या टप्प्यात अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक घरपट्टी थकीत असलेल्या एक हजार ४२५ थकबाकीदारांना विविध कर विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या. पंधरा दिवसात थकीत कर भरणे बंधनकारक केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यातील २३ थकबाकीदारांनी १. १६ कोटी रुपयांची थकबाकी तातडीने जमा केली आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात घरपट्टी वसुलीचे २१० कोटींचे उद्दिष्ट होते.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी उद्दिष्टांत वाढ करण्यात आले. आता अडीचशे कोटी रुपये उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. घरपट्टीची ३४१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात १६२ कोटी रुपये शास्तीचे आहे.

असे आहेत थकबाकीदारांचे आकडे

- १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक- ११

- ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक- ४१

- १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक- २५०

- १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक- ३,२९३