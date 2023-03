NMC Tax Recovery : गांधीगिरीतून एका दिवसात 11 लाखांची वसुली

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : नाशिक महापालिका सिडको विभागाअंतर्गत पाथर्डी उपविभागीय कार्यालयातर्फे उपायुक्त कर अर्चना तांबे आणि विभागीय अधिकारी डॉ. मयूर पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली घर, पाणीपट्टी थकबाकी असणाऱ्यांच्या दारात ठिय्या देत थकबाकी भरेपर्यंत हलणार नाही असा पवित्रा घेत सुरू केलेल्या गांधीगिरीमुळे एक दिवसात विक्रमी ११ लाख १४ हजार ९३९ रुपयांची विक्रमी वसुली करण्यात आली. (NMC Tax Recovery of 11 lakhs in one day from Gandhigiri nashik news)

थकबाकीदारांना वारंवार नोटिसा आणि तगादे लावूनही ते भरणा करत नव्हते. अशा थकबाकीधारक यांच्याबाबत व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. या वेळी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी थकबाकीदारांच्या दरबारी ठिय्या मांडून गांधीगिरी पद्धतीने मोहीम राबविली.

प्रभारी कर निरीक्षक राजेंद्र मोरे यांनी थकबाकीदारांना थकीत कर भरण्याबाबत आणि कटू कारवाई टाळण्याबाबत आवाहन केले. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे एकाच दिवसात ९ लाख १९ हजार ७७२ रुपये घरपट्टी आणि १ लाख ९५ हजार १६७ रुपये पाणीपट्टी वसूल करण्यात यश आले.

दरम्यान, पाणीपट्टी आणि थकबाकीदारांचे नळजोडणी कट करण्यात आले. मोहिमेत वरिष्ठ लिपिक दीपक कोथमिरे, प्रशांत राऊत, साजिद शेख, कांबळे, सावंत आदी उपस्थित होते.