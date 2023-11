NMC Water Tax Recovery: CNPला नोटीस देताच सव्वा कोटींची थकबाकी अदा!

By

NMC Water Tax Recovery : नाशिक रोड येथील करन्सी नोट प्रेस व इंडिया सेक्युरिटी प्रेस आस्थापनांकडे एक कोटी अकरा लाख रुपयांची पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठविताना नळजोडणी तोडण्याचा इशारा दिल्यानंतर तातडीने प्रेस व्यवस्थापनाने थकीत रक्कम महापालिकेकडे अदा केली. (NMC Water Tax Recovery notice given to CNP pay dues of half crore nashik)

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी महापालिकेच्या विविध कर विभागाने कंबर कसली आहे. घरपट्टी वसुलीचा आकडा १४० कोटींवर पोचला आहे.

परंतु पाणीपट्टी मात्र अपेक्षित वसुली होत नाही. पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ७५ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी जवळपास २७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. त्यामुळे शंभर टक्के पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी विविध कर विभागाने थकबाकीदारांवर कारवाईची मोहीम सुरू केली.

थकबाकीदारांना २४ तासांची नोटीस देऊन नळजोडण्या बंद केल्या जात आहेत. करन्सी नोट प्रेस आस्थापनेकडे एक कोटी अकरा लाख रुपयांची थकबाकी होती.

नोटीस पाठविल्यानंतर तातडीने थकबाकी अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला पाणीपट्टीवसुलीत मोठा दिलासा मिळाला.