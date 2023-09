PM Kisan Yojana: शनिवारपर्यंत E-KYC न केल्यास पीएम किसान योजनेचा लाभ नाही

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे ई केवायसी प्रमाणिकरण, बँक खाते आधार सलग्न करणे व भुमिअभिलेख नोंदी अदयावत करणे या बाबी केंद्र शासनाने अनिवार्य केल्या आहेत.

शासनाच्या सुचनेनुसार जे लाभार्थी येत्या शनिवार (दि. 9) पर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पुर्ण करनार नाहीत तसेच बँक खाते आधार संलग्न करणार नाही त्यांची नावे पीएम किसान योजनेतुन वगळण्यात येणार आहेत. (No benefit of PM Kisan Yojana if E KYC not done by Saturday nashik)

सिन्नरचे तालुका कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर नाठे यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धी पत्रक दिले असून त्यात तालुक्यातील 7362 लाभार्थींची ई -केवायसी तर 4687 लाभार्थींची आधार सिडिंग प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे.

मागील मे महिन्यापासून ते आजपर्यंत या संदर्भात गावस्तरावर लाभार्थी शेतकऱ्यांना वारंवार आवाहन करूनही केवायसी अपडेट होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. दि.9 सप्टेंबर ही केवायसी व आधार अपडेट करण्याची शेवटची मुदत आहे.

त्यानंतर 10 सप्टेंबर पासून प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या पोर्टलवरून लाभार्थी सूचीतून अशा लाभार्थींची नावे वगळली जातील व योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्यास संबंधित खातेदार शेतकरी स्वतः जबाबदार राहतील असे श्री. नाठे यांनी म्हटले आहे.

ई केवायसी अपडेट करण्याकरीता मोबाईल फोनवरुन ओटीपी बेस, सामाईक सुविधा केंद्र (CSC) मार्फत व मोबाईल फोन वरुन पी एम किसान गुगल ॲपव्दारे चेहरा पडताळणी / प्रमाणिकरण (Face Authentication) हे तीन पर्याय आहे.

बँक खाते आधार सलग्न करण्याकरीता ईंडीया पोस्ट पेमेंट बँक (IPPB) खाते उघडणे, स्वताचे बँक खाते आधार सलग्न करणे या बाबींचा वापर करुन पी एम किसान योजनेचा लाभ घेता येईल. केवायसी प्रलंबित लाभार्थ्यांची नावे ग्रामपंचायत, संबंधित गावचे कृषि सहाय्यक यांचेकडे उपलब्ध आहे.

"पी. एम किसान योजने अंतर्गत ई- केवायसी व बँक खाते आधार संलग्नीकरण 9 सप्टेंबर पर्यंत करण्यात यावे. 10 तारखेपासुन इ के वाय सी व आधार प्रमाणीकरण नसलेली लाभार्थींची नावे नावे रद्द करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरून केली जाईल याची सर्व शेतकरी बंधूंनी नोंद घ्यावी." - ज्ञानेश्वर नाठे (तालुका कृषि अधिकारी, सिन्नर)