Caste Certificate Verification : सध्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे समाजकल्याण कार्यालयातील गर्दी अनेक दिवसांपासून कमी झाली आहे. मात्र, उमेदवारांनी जात पडताळणीचा अर्ज करताना तो स्वतः भरल्यास त्यात त्रुटी राहणार नाही.

शिवाय, अर्जदारांची कामे गतिमान होतील, यासाठी उमेदवारांनी स्वतःचा अर्ज स्वतःच भरावा, असे मत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त राकेश पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. (No error will be detected if the candidates fill application form themselves Committee Deputy Commissioner opinion nashik news)

सध्या समाजकल्याण विभागाने ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित केली असून, बऱ्याच अंशी उमेदवारांची गर्दी कार्यालयात कमी झाली आहे. शिस्त आणि गुणवत्तेने सध्या कामे होत आहेत. शिवाय, ऑनलाइन प्रणाली सोयीस्कर आहे.

मात्र, अनेक वेळा सायबर कॅफे अथवा आउटसोर्सिंगद्वारे उमेदवार आपले अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करतात. त्यामुळे नावात स्पेलिंग मिस्टेक, ई-मेल आयडीत फरक आढळून येत आहे. शिवाय, मूळ प्रमाणपत्रे बऱ्याच अंशी अपलोड केली जात नाहीत. त्यामुळे अनेकदा प्रमाणपत्रांची पडताळणी होत नाही.

अनेक लोक साक्षांकित प्रती स्कॅन करून अपलोड करतात. बऱ्याचदा त्या दिसत नाहीत. फोन नंबर, ई-मेल आयडीत बदल होतो. त्यामुळे उमेदवारांना त्रुटी असलेला मेल पोहोचत नाही. म्हणून स्वतःची परिपूर्ण माहिती अर्जात भरल्यास तो अर्ज परिपूर्ण भरला जाऊन जात पडताळणीची कामे गतिमान होऊ शकतात.

यासाठी उमेदवारांनी स्वतःचा अर्ज स्वतःच भरण्याची तसदी घ्यायला हवी. आजपर्यंत जवळपास ११ हजार ४७४ अर्ज समाजकल्याण जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने निकाली काढली आहेत. शिवाय, महिन्याला किमान अडीच ते तीन हजारांहून अधिक जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणे महिन्याला मार्गी लागत आहेत.

"उमेदवारांनी मूळ प्रमाणपत्रे वेबसाइटवर अपलोड करावीत. अर्ज भरताना स्पेलिंग मिस्टेक होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. शिवाय, ई-मेल आयडी आणि फोन नंबर टाकताना तो बिनचूक टाकावा. अनेकदा उमेदवारांना दिलेल्या संपर्क माध्यमांवर माहिती मिळत नाही. त्यामुळे पर्यायाने कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात." - राकेश पाटील, उपायुक्त, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, समाजकल्याण कार्यालय, नाशिक