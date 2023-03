अंबासन, (जि.नाशिक) : येथील निमधरा फाटापर्यंत रस्त्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात चाळण झाली असून 'ऐ भाई जरा देख के चलो, डाऐ भी नही बायें भी' अशी वाहनचालकांसह शेतीशिवारातील नागरिकांना म्हणण्याची वेळ आली आहे.

या अडीच किलोवर असलेल्या रस्त्यावर पायी चालणेही जिकिरचे झाले असून संबंधित विभागाला जाग येईल तरी कधी? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. (No time to repair potholes on Ambasan to Nimdhara road Nashik News)

गावाच्या विकासात भर पाडण्यासाठी गावात प्रवेश करणा-या रस्त्यांचा समावेश हमखास असतो. मात्र मालेगावकडील जाणा-या निमधरा फाटापर्यंत असलेल्या अंदाजे दोन ते अडीच किलोमीटर रस्त्यावरील उचकटलेली खडी व ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यातून वाहनचालकांसह शेतीशिवारातील शेतकऱ्यांना खडतर प्रवास करावा लागत आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे संबधित विभागाकडून हेतूपुरस्पर डोळेझाक केली जात असून शहरी भागात मात्र सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यावर पुन्हा-पुन्हा मुलामा चढवून बिले काढले जात असल्याचा आरोप वाहनचालक तसेच स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

दरम्यान संबंधित ठेकेदारांकडून ताहराबादकडील आदिवासीबहुल भागात रस्त्यावर निकृष्ट निकृष्ट होत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होत आहे. तसेच संभाजीनगर ते अहवा राज्य महामार्गावरील अंबासन फाट्यावरील मालेगाव तालुक्यातील सीमाहद्दीपासून ते काकडगाव गावानजीक रस्त्यावरील धोकादायक ठरत असलेल्या खड्ड्यांकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून संबधित विभागाकडून डोळेझाक होते.

तक्रारीनंतर फक्त थातूरमातूर डागडुजी केली जाते मात्र काही दिवसांत रस्त्यावरील खड्ड्यांच परिस्थिती 'जैसे थे' होत आहे. या रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत कायमस्वरुपी मार्ग काढावा अशी मागणी जोर धरत आहे तसेच निमधरा ते अंबासन गावापर्यंत रस्त्यावरून प्रवास करणे अवघड होऊन बसले असून संबंधित विभागाने दखल घेऊन रस्ता दुरूस्ती करावा अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

"अंबासन गाव ते निमधरा फाट्यापर्यंत रस्त्यावरील उचकटून पडलेल्या खड्डया व ठिकठिकाणी असलेले खड्डे प्रवासासाठी धोकादायक ठरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त लागत नाही. या रस्त्याची संबंधित विभागाने दुरूस्ती न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल." - चंद्रकांत कोर, तालुका संघटक शिवसेना (ठाकरे गट)