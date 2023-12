Nashik Water Cut: शहरात शनिवारी पाणीपुरवठा बंद

Nashik Water Cut : गंगापूर, मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे वीजविषयक कामे केली जाणार असल्याने शनिवारी (ता. १६) दिवसभर पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.

तसेच रविवारी (ता. १७) सकाळी पाणीपुरवठा कमी दाबाने होणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. (no Water supply in city on 16 dec nashik news)