Nashik Market Committee Election : 12 दिवसांत एकही माघार नाही; नाशिक बाजार समिती निवडणूक होणार रंगतदार

Nashik Market Committee Election : नाशिक कृषी बाजार समितीची निवडणूक चांगलीच रंगतदार होणार असल्याचे चित्र दिसत असले, तरी छाननीनंतरच्या बारा दिवसांत एकाही उमेदवाराने अर्ज मागे घेतलेला नाही.

गुरुवारी (ता. २०) अर्ज माघारीचा अंतीम दिवस आहे. त्यामुळे कोण, कोणत्या गटातून माघारी घेईल वा घ्यायला लावले जाईल याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.

येथील निवडणुकीत आजी-माजी खासदारच नव्हे, तर महाविकास आघाडी व भाजप शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात थेट लढत होणार आहे. छाननीत १३७ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले होते. अर्ज माघारी घेण्याची मुदत गुरूवारपर्यंत असल्याने त्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. (No withdrawal in 12 days Nashik market committee election will challenging nashik news)

पॅनलनिर्मिती माघारीनंतरच?

नाशिक बाजारसमितीवर आपली सत्ता आणण्यासाठी दोन्ही गटांकडुन जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. परंतू दोन्ही गटांनी आपले पॅनल तयार केलेले नाही. अर्ज मागे घेण्याची मुदत गुरूवारपर्यंत असून, त्यानंतरच पॅनल निर्मितीला वेग येणार आहे.

विशेषत: दोन्ही बाजूंचे नेते एकमेकांच्या इच्छुकांवर डोळा ठेऊन आहेत. त्यामुळे पॅनल निर्मितीबाबत दोन्ही गट अद्याप तरी शांत आहेत. दरम्यान, माघारीच्या मुदतीपूर्वी शेवटच्या दोन दिवसांत माघारीसाठी अर्ज सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.