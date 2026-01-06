नाशिक

Nashik Nomokar Teerth : कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर 'णमोकार तीर्था'चे नियोजन; हेलिकॉप्टर सेवेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या सूचना

Nomokar Teerth to Emerge as New Religious Tourism Hub : चांदवड तालुक्यातील मालसाने येथे ६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या णमोकार तीर्थ महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी प्रशासकीय यंत्रणेची बैठक घेऊन तयारीचा आढावा घेतला."
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: मालसाने (ता. चांदवड) येथे णमोकार तीर्थाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात नवीन धार्मिक पर्यटन क्षेत्र विकसित होणार आहे. या तीर्थक्षेत्रावर वर्षभर भाविकांची वर्दळ असेल. त्यामुळे सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर णमोकार तीर्थ महोत्सवाचे सूक्ष्म नियोजन करताना भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केल्या.

