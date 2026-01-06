Nashik Nomokar Teerth : कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर 'णमोकार तीर्था'चे नियोजन; हेलिकॉप्टर सेवेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या सूचना

नाशिक: मालसाने (ता. चांदवड) येथे णमोकार तीर्थाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात नवीन धार्मिक पर्यटन क्षेत्र विकसित होणार आहे. या तीर्थक्षेत्रावर वर्षभर भाविकांची वर्दळ असेल. त्यामुळे सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर णमोकार तीर्थ महोत्सवाचे सूक्ष्म नियोजन करताना भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केल्या. .मालसाने येथे ६ फेब्रुवारीपासून णमोकार तीर्थ महोत्सवास प्रारंभ होत आहे. यानिमित्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. ५) तयारीचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला आमदार डॉ. राहुल आहेर, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, सार्वजनिक बांधकामच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाळू पाटील, पर्यटन विभागाचे उपसंचालक डॉ. नंदकुमार राऊत, भूषण कासलीवाल, महोत्सवाचे अध्यक्ष सुमेरसिंग काले, ट्रस्टचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की णमोकार तीर्थाच्या माध्यमातून विकसित होणाऱ्या नवीन धार्मिक क्षेत्री वर्षभर भाविकांची वर्दळ असणार आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर महोत्सवाचे नियोजन करताना वाहनतळाच्या ठिकाणी वीज, शौचालय, पाणी याची व्यवस्था करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या..आमदार डॉ. आहेर यांनी प्रशासकीय विभागांनी समन्वयातून णमोकार तीर्थ महोत्सवाचे सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना केल्या. अधीक्षक अभियंता शर्मा यांनी बांधकाम विभागाच्या कामाची माहिती दिली. डॉ. पाटील यांनी आरोग्य विभागाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली..IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train: शिवभक्तांनो, IRCTC सोबत करा ‘सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन’; पाहा भारत गौरव ट्रेनचे संपूर्ण वेळापत्रक.हॅलिकॉप्टरची पडताळणी करावी : प्रसादमालसाने येथे णमोकार तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या भाविकांना श्रीक्षेत्र मांगीतुंगी येथे भेट देणे सुलभ व्हावे, त्यासाठी मुंबई व सुरत येथून हेलिकॉप्टरची सेवा उपलब्ध करून देता येईल का, याची पडताळणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केल्या. गर्दी व्यवस्थापन, वाहनतळाच्या नियोजनासह स्वयंसेवकांची नियुक्ती करून त्यांच्याकडून आपत्ती व्यवस्थापनाचा सराव करून घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.