Nashik News: महापालिका हद्दीतील 17 गावांना दिलासा; सिटी सर्वेतील चुका होणार दूर

Nashik News: महापालिका हद्दीमध्ये नवीन सिटी सर्वे क्रमांक लागू करताना सातबारा उताऱ्यावर नोंद झाली खरी, मात्र पोटहिश्‍शाचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या.

त्या पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाच्या महसूल विभागाच्या अवर सचिवांनी पुनर्निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून विहित कालावधीमध्ये प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

यामुळे मखमलाबाद, म्हसरूळसह शहरातील गावठाणातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Notice from government for fresh re inspection of 17 villages within municipal limits nashik news)