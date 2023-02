Nashik News: भाजपचे माजी नगरसेवक दिनकर पाटील यांना नोटीस! देवीदास पिंगळे यांच्या बदनामीचा आरोप

नाशिक : माजी नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी माजी खासदार तथा नाशिक बाजार समितीचे माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांच्याविरुद्ध काही दिवसांपूर्वी पत्रके वाटली होती. या पत्रकातील मजकुरातून वैयक्तिक बदनामी झाल्याचा आरोप करीत देवीदास पिंगळे यांनी वकिलामार्फत दिनकर पाटील यांना नोटीस बजावली आहे.

पाटील यांनी तातडीने याबाबत लेखी माफी मागावी, अन्यथा अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला जाईल, असा इशारा नोटिशीद्वारे देण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाटील यांना भोवणार असल्याची चर्चा सहकार वर्तुळात रंगली आहे. (Notice to former BJP corporator Dinkar Patil Accusation of defamation of Devidas Pingle Nashik News)

हेही वाचा: Nashik News : युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मानस पगार यांचा अपघाती मृत्यू

माजी नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी संस्थेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गावांमध्ये देवीदास पिंगळे यांच्या विरोधातील बदनामीकारक मजकूर असलेली पत्रके वाटली. या पत्रकबाजीमुळे जनसामान्यांमध्ये प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप करीत देवीदास पिंगळे यांनी दिनकर पाटील यांना ॲड. मंदार भानोसे यांच्यामार्फत पोस्टाद्वारे नोटीस बजावली आहे.

दिनकर पाटील यांनी पत्रकात छापलेल्या मजकुराच्या अनुषंगाने लेखी माफी मागावी तसेच, भविष्यात अशा प्रकारे बिनबुडाचे आरोप करणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी. अन्यथा, भारतीय दंड संहिता कलम ५०० व ५०१ नुसार झालेल्या अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करून फौजदारी व दिवाणी स्वरूपाची कारवाई केली जाईल, असे या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

"दिनकर पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, बोध चिन्हाचा गैरवापर केला म्हणून फौजदारी करणार आहोत. तसेच संचालक मंडळाने माजी नगरसेवक दिनकर पाटील यांचे सदस्यपद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."

- पंडितराव कातड-पाटील, अध्यक्ष, सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्था, नाशिक.

हेही वाचा: Nashik News : इंदिरानगरच्या पथदीपांवर केबलचा कब्जा!