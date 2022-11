नाशिक : जून महिन्यात राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राजकीय परिस्थिती स्थिरस्थावर होत असताना आता सरकारी मालमत्तांवर कब्जाची लढाई सुरू झाली आहे. नाशिकच्या उंटवाडी रोडवर जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी अतिक्रमण केल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय वाद वाढू नये म्हणून स्वतंत्र कार्यालय असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येत आहे.

उंटवाडी रोडवर जलसंपदा विभागाचे अखत्यारित जुनी वास्तू आहे. मागील सत्ताकाळात गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री असताना नागरिकांना सहज संपर्क करता यावा यासाठी तेथे महाजन यांनी कार्यालय सुरू केले होते. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी नरहरी झिरवाळ यांची निवड झाली. (Now Battle for possession of government properties NCP and Shinde group both in competition Nashik Political News)

हेही वाचा: Nashik Political Update : ‘सिडको’ वरून भाजप,शिंदे गटात मतभेद

झिरवाळ हे दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने तसेच उपाध्यक्ष हे मोठे पद मिळाल्याने त्यांच्याकडे नागरिकांचा राबता वाढला. त्यामुळे झिरवाळ यांनीदेखील उंटवाडी रोड येथे कार्यालय थाटले. मात्र, तीन महिन्यापूर्वी राज्यात शिंदे गट व भाजप युतीचे सरकार स्थापन झाले.

त्यात नाशिकच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी मालेगावचे दादा भुसे यांच्याकडे आली. नाशिक मुख्यालय असल्याने त्यांच्याकडे सातत्याने नागरिकांची ये- जा आहे. त्यामुळे शहरात संपर्क कार्यालय असणे गरजेचे आहे, ही बाब हेरून भुसे यांनीदेखील झिरवळ यांच्या संपर्क कार्यालयाच्या बाहेर स्वतःचा फलक लावून कार्यालयावर कब्जा केल्याचे बोलले जात आहे. उंटवाडी रोड वरून फेरफटका मारल्यास कार्यालय एक मात्र दोन महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्क कार्यालयाचे फरक नजर दर्शनास येत असल्याने नागरिक संभ्रमात पडले आहे.

हेही वाचा: Nashik Crime Update : वाहन चोरांची दिवाळी सुरूच; आठवडाभरात 20च्या आसपास दुचाकी चोरी