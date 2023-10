Nashik News : ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांसाठी एकापेक्षा अनेक पर्याय आज वापरात असले तरी त्यात नवनवीन पर्यायही येऊ लागले आहेत.

युपीआयच्या माध्यमातून क्युआर कोड स्कॅन करून आर्थिक व्यवहार करणे आता सर्वश्रुत झालेले असताना, आता युपीआयच्या हॅलो युपीआय या नवीन फिचरच्या माध्यमातून सहज आर्थिक व्यवहार करता येणे सोपे झाले आहे.

तर काही दिवसातच याचे पुढचे व्हर्जन व्हॉईज फिचरही लवकरच येण्याचीही शक्यता आहे. (Now you can transfer money by saying Hello UPI New technology makes financial transactions easier beware of cyber fraudster nashik)

अलिकडे ऑनलाईन व्यवहार वाढले आहेत. तरीही ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी नवनवीन फिचर्स येत आहेत. नवनवीन वॉलेट येत आहेत.

क्युआर कोड स्कॅन करून युपीआयवरून पैशांची देवाणघेवाण होत असताना असताना त्यात मोठा बदल होताना दिसत आहेत. तो म्हणजे चॅटिंग करतानाच युपीआयच्या माध्‌यमातून पैसे पाठविता येऊ शकतात.

चॅटिंग करून युपीआयला एखाद्या व्यक्तीला पैसे पाठवू शकतो. हॅलो युपीआय पे वरुन .@ संबंधित व्यक्तीचे युपीआय नाव असे मेसेज करताच तुमचे पैसे त्या व्यक्तीच्या खात्यावर पोहोच होतात.

यात युपीआयवर क्रेडिट लाईनचा वापर करता येऊ शकतो. क्रेडिट लाईन वापरून युपीआय पेमेंट करू शकता. एखादं क्रेडिट कार्ड बँककडून घेता, तसंच युपीआय क्रेडिट कार्ड वापरू शकता. खात्यामध्ये पैसे नसेल तर एका लिमिटपर्यंत तुम्ही पैसे खर्च करू शकता आणि नंतर पुन्हा भरू शकता.

ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारासाठी नवनवीन फिचर्स अनेक सोयीसुविधा घेऊन येत आहेत. यामुळे पैसे पाठवणे आणि पैसे मिळविणे अतिशय सोपे होते आहे.

पण हे करीत असताना फसवणूक होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंटचा व्यवहार करण्यासाठी नवीन फिचर्स वापरताना काळजी घेण्याचीही आवश्यकता आहे.

"ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी एकापेक्षा अनेक वॉटेल आहेत. युपीआय फिचर्स वाढत आहेत. यामुळे पैसे तात्काळ ट्रान्सफर होतात परंतु ते करीत असताना खात्रीशिर आणि सावधगिरी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे."- प्रशांत बच्छाव, पोलीस उपायुक्त, शहर गुन्हेशाखा.