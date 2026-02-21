Nashik Municipal Corporation : नाशिक पालिकेच्या 'उपद्रव शोध पथका'चा उपद्रव संपला! महापौरांनी नियुक्त्या केल्या रद्द

नाशिक: उत्पन्नवाढीबरोबरच नागरिकांना स्वच्छतेची शिस्त लावण्यासाठी प्रशासनाने सहा महिन्यांपूर्वी नियुक्त केलेल्या उपद्रव शोध पथकाच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सदस्यांकडून केलेल्या पुराव्यानिशी तक्रारीवरून महापौर हिमगौरी आहेर - आडके यांनी निर्णय दिला. त्याचबरोबर शंभर किलोपेक्षा अधिक वजनाचा कचरा ज्या सोसायटीमध्ये तयार होतो, त्यांच्यावरच विलगीकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्याचादेखील निर्णय देण्यात आला..ज्येष्ठ नगरसेवक शाहू खैरे व गुरमित बग्गा यांनी या विषयाला वाचा फोडली. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच उत्पन्नवाढीसाठी सहा विभागात उपद्रव पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपद्रव पथकामध्ये ६० गार्ड्स व १२ प्रमुख नियुक्त करण्यात आले आहे. गार्ड्स नियुक्त करताना माजी सैनिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यांपासून नियुक्त केलेल्या खासगी संस्थेमार्फत दंडात्मक कारवाई सुरू आहे..जुने नाशिक भागामध्ये नियुक्त केलेल्या एका माजी सैनिकाने चुकीच्या पद्धतीने दंड वसुली केला. मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या माजी सैनिकाने एका दुकानदाराला पाच हजार रुपयाची दंडात्मक कारवाईची पावती दिली. संबंधित नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पाचशे रुपयांची मागणी केली. सदर कर्मचाऱ्याला रंगेहात पकडल्यानंतरदेखील त्याने दाद दिली नाही..शिस्तीच्या नावाखाली शहरात प्रशासनाकडून लूट सुरू असल्याचा आरोप खैरे यांनी केला. काम द्यायचे असेल तर शहरातील बेरोजगारांना देण्याची मागणी केली. बग्गा यांनी स्वच्छताविषयक नेमणुका करताना अतिक्रमण विभागाकडून नियुक्ती कशी होते? महापालिकेला लोकशिक्षण करायचे आहे की पैसे कमवायचे आहे? नागरिकांना भीती दाखवायची आहे का? संबंधित कर्मचाऱ्यांना महापालिकेची ओळखपत्रे दिली कशी, असा सवाल केला..महापालिकेची बदनामीशिस्तीच्या नावाखाली नाशिककारांकडून दंडात्मक कारवाई केली जात असली तरी त्यातून महापालिकेचे बदनामी होत असल्याने महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी माजी सैनिकांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश दिले. माजी सैनिकांबद्दल आदर आहे, त्यांच्याकडून इच्छा असल्यास कचरा विलगीकरणासंदर्भात जनजागृती करता येईल, असे सांगितले. पावती फाडण्याचा अधिकार स्वच्छता निरीक्षकांकडेच राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा सोसायटीतून बाहेर पडतो, तिथेच विलगीकरण करण्यात बंधनकारक करण्याच्या सूचना दिल्या. शालेयस्तरापासूनच कचरा विलगीकरणसंदर्भात जनजागृती मोहीम राबविण्याचे आदेश महापौरांनी दिले..Santosh Deshmukh Case Update : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! कृष्णा आंधळे तीनदा गावात आला; जिवाला धोका, मुख्यमंत्र्यांना कळवणार धनंजय देशमुखांची माहिती.घंटागाडी व सफाई कर्मचाऱ्यांची अरेरावीप्रभाग क्रमांक २४ मध्ये मद्यधुंद घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी एका महिलेला बादली फेकून मारल्याचा अनुभव नगरसेवकाने कथन केला. संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून निलंबित करण्याच्या सूचना महापौर आडके यांनी दिल्या. प्रभाग १६मध्येदेखील नगरसेवक आशा तडवी यांनी एलआयसी सोसायटीत महिलेच्या अंगावर कर्मचाऱ्यांनी कचरा टाकल्याचा प्रकार कथन केला. .प्रभाग १७ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने दंडात्मक कारवाई केल्याचे उदाहरण दिले. चौकशी केल्यानंतर आणखी दंड वाढविल्याचा प्रकार कथन केला. प्रभाग ३० मध्ये दीपाली कुलकर्णी यांनी कचरा विलगीकरणासाठी दररोज पाच हजार रुपयांचे टार्गेट कर्मचाऱ्यांना दिल्याचे सांगण्यात आले, तर प्रभाग १२ मध्ये समीर कांबळे यांनी दंडात्मक कारवाईतून प्रशासनाची दडपशाही सुरू असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.