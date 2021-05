दिलासादायक! मालेगावात कोरोना रुग्णसंख्या येतेय आटोक्यात

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहर व तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना (Coronavrus) रुग्णसंख्या बऱ्यापैकी आटोक्यात येत आहे. शहरात ॲक्टिव्ह रुग्णसंख्या पंधरा दिवसांनी दीड हजाराच्या खाली तर तालुक्यात महिन्यानंतर ॲक्टिव्ह रुग्णसंख्या (Active Patients) साडेचारशेच्या खाली आली. आगामी काही दिवस नियमांचे कठोर पालन झाल्यास कोरोनाची साखळी खंडित होऊ शकेल. (number of active corona patients is declining in Malegaon)



मालेगाव शहरातील कॅम्प-संगमेश्वरच्या पश्चिम भागात कोरोना ठाण मांडून आहे. पंधरा दिवसापासून ॲक्टिव्ह रुग्णसंख्या दोन हजारापेक्षा अधिक होती. शहरात 7 मेस 68, 8 मेस 17, 9 मेस 115, 10 मेस 25, 11 मेस 6, 12 मेस 52 रुग्ण आढळले. रुग्णसंख्या कमी होऊ लागल्याने ॲक्टिव्ह रुग्ण हे देखील दीड हजाराच्या खाली आले आहेत.

नागरिकांमध्ये जागृतता..

तालुक्याच्या ग्रामीण भागातही परीस्थिती सुधारू लागली आहे. पंधरा दिवसापूर्वी तालुक्यात ॲक्टिव्ह रुग्ण हजाराच्या घरात गेले होते. गावागावात मृत्यूचे प्रमाणही वाढले होते. कोरोनाच्या भीतीमुळे अनेकांनी शेतमळ्यांमध्ये निवारा शोधला आहे. निर्बंधांचा कमी प्रमाणात का होईना फायदा होताना दिसत आहे. तालुक्यात ॲक्टिव्ह रुग्णसंख्या 418 पर्यंत खाली आहे. कोरोना संदर्भात नागरिकांमध्ये बऱ्यापैकी जागृतता आली आहे. लग्नसोहळ्यांचा धडाका बंद होतोच रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली आहे. लसीकरणासाठी नागरिकांची उदासीनता दूर झाली आहे. नागरिक स्वतःहून लसीकरणासाठी गर्दी करीत आहेत. कोरोनाला अटकाव घालतानाच लसीकरणासाठी होणारी गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोग्य विभागाला कसरत करावी लागणार आहे.

