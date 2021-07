By

चांदवड (जि . नाशिक) : तालुक्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येने तालुकावासीयांना धडकी भरली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका तालुक्याला बसला, तरीही दुसरी लाट ओसरल्यानंतर नागरिकांनी गांभीर्य दाखविले नाही. परिणामी, रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. (number of corona patients is increasing in chandwad taluka)



शहरातील बाजारपेठा, दुकाने, लग्नसमारंभ आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. लग्नसमारंभात तर अनेक ठिकाणी शासनाच्या नियमांना अक्षरशः पायदळी तुडवले. आपल्याला स्वत:ला दुसऱ्या लाटेची झळ बसली. आपल्या आप्तस्वकीयांना या लाटेत गमावले तरीही नागरिक भान नसल्यासारखे वागत आहेत. तालुक्यातील वडाळीभोई, कानमंडाळे, बहादुरी, हिवरखेडे, देणेवाडी, भुत्याणे, देवगाव आदी गावांतील वाढती रुग्णसंख्या चिंतेची बाब आहे. वेळीच सुधारणा झाली नाही तर खुद्द तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिसऱ्या लाटेची भीती व्यक्त केली असून, या गावांना प्रतिबंधक क्षेत्राची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांनी आता तरी सावधगिरी बाळगून गर्दी टाळायला हवी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दोन दिवसांत संख्या वाढली

पाच दिवसांत तालुक्यातील ३७ रुग्णांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. तर, दोन दिवसांत चांदवड येथील डीसीएचसी येथे १७ रुग्ण दाखल झाले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

