Nashik News : नायलॉन मांजा बंदी फक्त कागदावरच? नाशिकमध्ये आणखी एका निष्पाप दुचाकीस्वाराचा गळा चिरला

जुने नाशिक: वडाळा नाका परिसरातील उड्डाणपुलावर अडकलेल्या नायलॉन मांजामुळे दुचाकीस्वाराचा गळा चिरल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. ३१) सायंकाळी घडली. या अपघातात प्रकाश भीमाजी सोमाशे (वय ४८) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर मुंबई नाका येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे नायलॉन मांजाचा जीवघेणा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..प्रकाश सोमाशे हे पत्नीसह दुचाकीवरून मुंबई नाका ते द्वारका उड्डाणपुलाच्या दिशेने जात असताना वडाळा नाका परिसरात उड्डाणपुलावर लटकलेला नायलॉन मांजा त्यांच्या लक्षात आला नाही. अचानक दुचाकीच्या वेगात मांजाने त्यांच्या गळ्याभोवती वेढा घातला आणि धारदार मांजामुळे गळा चिरला गेला. त्यानंतर रक्तस्राव होऊन ते रस्त्यावर कोसळले..या वेळी मागून प्रवास करणारे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश शहाणे यांच्या ही घटना लक्षात आली. त्यांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने मदत करीत सोमाशे यांना स्वतःच्या वाहनातून मुंबई नाका येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली..मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर नायलॉन मांजावर बंदी असून, पोलिस कारवाई सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शहरात अजूनही सर्रासपणे नायलॉन मांजाची विक्री होत असल्याचे वास्तव आहे. हाच मांजा रस्ते, उड्डाणपूल व सार्वजनिक ठिकाणी अडकून नागरिकांसाठी जीवघेणा सापळा ठरत आहे..पोलिस कारवाई सुरू असली, तरी महापालिकेचे या गंभीर प्रश्नाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. रस्त्यावर पडलेला तसेच खांबांवर व उड्डाणपुलांवर अडकलेला नायलॉन मांजा वेळेवर काढला जात नसल्याने अपघातांची भीती वाढली आहे..Satara Accident : मित्रांसोबत पार्टीसाठी गेलेला युवक 400 फूट खोल दरीत पडून गंभीर जखमी; कास पठाराच्या मार्गावर दुर्घटना.अडकलेला मांजा काढण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? आणखी किती निरपराध नागरिकांचे जीव धोक्यात घालणार? असा संतप्त सवाल नाशिककरांनी उपस्थित केला आहे. पोलिसांनी नायलॉन मांजावरील कारवाई अधिक कठोर करावी, तर महापालिकेने स्वतंत्र विशेष पथके तयार करून शहरभर शोधमोहीम राबवत अडकलेल्या नायलॉन मांजाची तातडीने विल्हेवाट लावावी, अशी ठाम मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.