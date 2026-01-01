नाशिक

Nashik News : नायलॉन मांजा बंदी फक्त कागदावरच? नाशिकमध्ये आणखी एका निष्पाप दुचाकीस्वाराचा गळा चिरला

Biker Injured by Nylon Manja on Nashik Flyover : नायलॉन मांजामुळे दुचाकीस्वाराचा गळा चिरल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी सायंकाळी घडली. या अपघातात प्रकाश भीमाजी सोमाशे हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर मुंबई नाका येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: वडाळा नाका परिसरातील उड्डाणपुलावर अडकलेल्या नायलॉन मांजामुळे दुचाकीस्वाराचा गळा चिरल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. ३१) सायंकाळी घडली. या अपघातात प्रकाश भीमाजी सोमाशे (वय ४८) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर मुंबई नाका येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे नायलॉन मांजाचा जीवघेणा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

