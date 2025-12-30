Nashik News : नाशिकमध्ये जीवघेण्या नायलॉन मांजाचा उच्छाद! सुकेणेत तरुणाच्या गळ्याला पडले १२ टाके

नाशिक: राज्यभर बंदी असलेल्या नायलॉन मांजामुळे पुन्हा एकदा निष्पाप नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. एकीकडे पोलिस व पालिकांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे नाशिक, सिन्नर व निफाड परिसरात नायलॉन मांजाची बिनधास्त विक्री आणि वापर सुरूच असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. काही तासांच्या अंतराने घडलेल्या घटनांनी प्रशासनाच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे..नाशिक रोड परिसरात नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या पुरुषाला नाशिक रोड पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने सिन्नरफाटा परिसरातून अटक केली. चंद्रेश गोविंद पाटील (वय ३७, रा. मराठा कॉलनी, सिन्नरफाटा) याच्या ताब्यातून सुमारे पाच हजार रुपयांचा बंदी असलेला नायलॉन मांजा जप्त करण्यात आला. गोपनीय बातमीदाराच्या माहितीवरून सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली..आरोपीस न्यायालयात हजर केले असता, एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. ही कारवाई सहायक पोलिस आयुक्त संगीता निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे, पोलिस निरीक्षक बडेसाब नाईकवाडे यांच्या सहकार्याने पार पडली..कसबे सुकेणेत तरुण जखमीकसबे सुकेणे (ता. निफाड) : येथे नायलॉन मांजाचा थरारक प्रकार घडला. बरड वस्तीवरील भाऊराव हिलम (वय ३२) हा युवक दुचाकीवरून घरी परतत असताना स्टँड परिसरात गळ्याला नायलॉन मांजा अडकून गंभीर जखमी झाला. गळ्याला १० ते १२ टाके पडले असून सुदैवाने तो बचावला. गर्दीच्या परिसरात हळू वेगात वाहन चालवत असल्याने मोठा अनर्थ टळला. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त करत नायलॉन मांजाच्या विक्रीवर कठोर बंदीची मागणी केली..ऊसतोड मजुरांच्या संघर्षाची धार कायम! हुडहुडी भरवणाऱ्या थंडीचा मुलांना फटका; वर्षानुवर्षे जगत आहेत संघर्षमय जीवन...कुंदेवाडी येथे छापासिन्नर नगर परिषद व सिन्नर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने कुंदेवाडी येथे छापा टाकून नायलॉन मांजाची ११ रिळे जप्त केली. ओमकार गोळेसर याच्यावर नायलॉन मांजा विक्रीच्या उद्देशाने साठा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगर परिषद तीन दिवसांपासून नायलॉन मांजाविरोधात विशेष मोहीम राबवत असून यापूर्वी १६ बालकांना समज देण्यात आली आहे..संक्रांत जवळ आल्याने पतंग उडविण्याचे प्रमाण वाढते. अशावेळी नायलॉन मांजामुळे जीवघेण्या घटना घडू शकतात. पालकांनी मुलांकडे लक्ष ठेवणे आणि दुकानदारांनी नायलॉन मांजा विक्री थांबवणे अत्यावश्यक आहे.- आनंदराव भंडारे, सरपंच, कसबे सुकेणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.