नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये जीवघेण्या नायलॉन मांजाचा उच्छाद! सुकेणेत तरुणाच्या गळ्याला पडले १२ टाके

Illegal Nylon Manja Sale Continues Despite Statewide Ban : नायलॉन मांजावर बंदी असतानाही त्याची विक्री व वापर सुरूच असल्याने नाशिक व निफाड परिसरात अपघात आणि पोलिस कारवायांचे सत्र सुरू आहे.
Illegal Nylon Manja Sale

Illegal Nylon Manja Sale

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्यभर बंदी असलेल्या नायलॉन मांजामुळे पुन्हा एकदा निष्पाप नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. एकीकडे पोलिस व पालिकांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे नाशिक, सिन्नर व निफाड परिसरात नायलॉन मांजाची बिनधास्त विक्री आणि वापर सुरूच असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. काही तासांच्या अंतराने घडलेल्या घटनांनी प्रशासनाच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Makar Sankranti Festival
police
maharashtra
accident
Niphad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com