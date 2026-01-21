नाशिक

Nylon Manja : नाशिकमध्ये नायलॉन मांजाचा हाहाकार! अवघ्या २० दिवसांत ३९ पक्षी जखमी, ६ चिमुरड्या जीवांचा अंत

Sharp Rise in Bird Injuries Due to Nylon Manja in Nashik : जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ संपूर्ण वर्षात ३७ पक्ष्यांना मांजाचा फास बसून ५ पक्षांचा मृत्यू झाला. तर चालू वर्षात केवळ २० दिवसात ३९ पक्षांना खास बसून ६ पक्षांचा मृत्यू झाला आहे.
जुने नाशिक: गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा पक्ष्यांना नायलॉन मांजाचा फास लागण्याच्या घटनेत वाढ झाली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ संपूर्ण वर्षात ३७ पक्ष्यांना मांजाचा फास बसून ५ पक्षांचा मृत्यू झाला. तर चालू वर्षात केवळ २० दिवसात ३९ पक्षांना खास बसून ६ पक्षांचा मृत्यू झाला आहे. तर ३३ पक्ष्यांचा प्राण वाचवण्यात अग्निशामक विभागाला यश आले आहे.

