Nashik Crime News : बंदी झुगारून नायलॉन मांजा विक्री भोवली; 42 जण तडीपार

Nashik Crime News : डीजेमुक्तीच्या धर्तीवर नायलॉन मांजाविरहित संक्रांत साजरी करण्याचे पर्यावरण प्रेमी व पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे.

शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नायलॉन मांजाचा वापर न करण्यासंदर्भात जनजागृती केली जात असून, पोलीस व जिल्हा प्रशासनाकडून बंदीचे आदेश असतानाही शहरात चोरट्या मार्गाने नायलॉन मांजाची विक्री सर्रासपणे सुरू आहे. (Nylon manja was sold in defiance of ban in city nashik crime news)