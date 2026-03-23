Nashik News : नाशिकमध्ये ११०० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा घरभाडे भत्त्यावर डल्ला; सरकारी तिजोरीवर पडतोय आर्थिक भार

नाशिक: नाशिकमध्ये विविध यंत्रणांत कार्यरत वर्ग एकचे तब्बल अकराशे अधिकारी घरभाडे भत्ता घेत असल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, शासनाच्या २३८ पैकी ११७ निवासस्थानांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे संबंधित निवासस्थानांबरोबर विविध कार्यालयांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत सुमारे १७ कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे..विविध करांच्या रूपातून दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी शासकीय तिजोरीत जमा होतो. पण, या निधीतून अंदाजे ६० ते ७० टक्के महसूल हा आस्थापना, विविध योजना तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असतो. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात निरनिराळ्या विभागांत कार्यरत वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांची माहिती उजेडात आली आहे. त्यानुसार वर्ग एक पदावर कार्यरत एक हजार १०० अधिकारी महिन्याकाठी घरभाडे भत्ता घेत आहेत. हे अधिकारी भत्ता घेत असले तरी त्यामागे निवासस्थानांची दुरवस्थाही तेवढीच कारणीभूत ठरते..जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांसाठी तब्बल २३८ निवासस्थाने आहेत. त्यातील ११७ निवासस्थानांची दुरवस्था झाली. परिणामी, धोकादायक घरांमध्ये वास्तव्य करण्यापेक्षा अधिकारी भाडेकरारावरील घरात राहणे पसंत करतात. पण, त्याचा आर्थिक भार हा शासकीय तिजोरीवरच पडतो. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नादुरुस्त निवासस्थानांच्या डागडुजीसाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .दुरवस्था झालेल्या शासकीय कार्यालयांनाही देखभालीसाठी निधी दिला जाईल. त्यासाठी २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यावर होणाऱ्या खर्चात कपात होतानाच नादुरुस्त कार्यालयांना झळाळी प्राप्त होईल..सतरा कोटींची तरतूदशासकीय निवासस्थाने तसेच कार्यालयांच्या दुरुस्तीसाठी पुढील वर्षात १०७ कोटींची मागणी यंत्रणांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र १७ कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतरही ३० कोटींची मागणी यंत्रणांकडून पुढे येते. पण, शासनस्तरावरून अतिरिक्त मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमीच आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.