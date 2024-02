Police Sports Competition : राज्य पोलिस क्रीडा स्पर्धांना गेल्या रविवारी (ता. ४) प्रारंभ झाला असला, तरी या स्पर्धेचे औपचारिक उद्‌घाटन गुरुवारी (ता. ८) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व राज्य पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.

पस्तिसाव्या महाराष्ट्र राज्य पोलिस क्रीडा स्पर्धा त्र्यंबकेश्‍वर रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीतील १९ मैदानांवर सुरू आहेत. (Official opening of police sports competition today by eknath shinde nashik news)