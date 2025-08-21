Nashik News : जुने नाशिक हादरले: दुमजली घर कोसळले, आठ जणांची थरारक सुटका

जुने नाशिक: खडकाळी परिसरातील त्र्यंबक पोलिस चौकी मागे असलेले दुमजली पक्के बांधकाम असलेले घर बुधवारी (ता.२०) रात्री साडेनऊच्या सुमारास कोसळले. या दुर्घटनेत खान कुटुंबीयांतील आठ जण मलब्याखाली दबले असले तरी अग्निशामक दलाने सर्वांची थरारक सुटका केली. घटनेत सात जण जखमी झाले असून त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे..अन्वर खान यांच्या मालकीचे हे दुमजली घर होते. खालच्या मजल्यावर हॉटेलचे स्वयंपाकघर तर वरच्या मजल्यावर नासिर खान भाडेतत्त्वावर कुटुंबासह राहत होते. रात्री अचानक घर कोसळल्याने मोहसीना खान (४०), नासिर खान (५५), अकसा खान (२६), मुद्दशीर खान (२१), आयेशा खान (१५), आयेशा शेख (१२), हसनैन शेख (७) व जोया खान (२२) हे सर्व जण मलब्याखाली दबले. माहिती मिळताच अग्निशामक विभागाचे मुख्य अधिकारी संजय बैरागी यांच्या मार्गदर्शनाखाली किशोर पाटील, प्रदीप बोरसे, सोमनाथ थोरात, दिनेश लासुरे, संतोष मेंद्रे, भीमाशंकर खोडे, इसाक शेख, शिवा ठोंबरे, यश भागवत, वैभव कवरे, अथर्व झुंबळे, महेश शिंदे आदींच्या पथकाने सुमारे ४० कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने रेस्क्यू मोहीम राबवून सर्वांना बाहेर काढले. .स्थानिक तरुणांनीही धावपळ करून मदत केली. सर्व जखमींवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या दुर्घटनेत घरातील साहित्य तसेच घरासमोर पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या पाच दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले. घराचे बांधकाम दर्जाहीन असल्यामुळेच दुर्घटना घडल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. घटनेची नोंद पोलिसांत करण्यात आली आहे..कुटुंबीय स्थलांतरितकोसळलेल्या घराला लागून असलेल्या दुसऱ्या घरालाही तडे गेले असून ते कुठल्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेथील कुटुंबीयांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले. परिसरातील आणखी दोन ते तीन घरेही धोकादायक असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले..मूकबधिर तरुणीची सुटकाअकसा खान ही तरुणी मूकबधिर असून ती प्यारेलाइजग्रस्त होती. घराचा एक भाग कोसळल्यानंतर ती मलब्याखाली अडकली होती. तिला आवाज न करता मदत मागता येत नव्हती. मात्र कुटुंबीयांच्या लक्षात येताच शोधमोहीम सुरू झाली. अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेने तिची सुखरूप सुटका करण्यात आली..दुर्घटनाग्रस्त घराच्या येथून जात असताना घराचा पोपडा पडला. दरम्यान, एक लहान मुलगा तेथून जात असताना त्यास बाजूला करताच घर कोसळले. सुदैवाने आम्ही दोघेही बालबाल बचावलो.- जावेद शेख, प्रत्यक्षदर्शी.Khadakwasla Dam : ‘खडकवासला’मधून साडेचौदा टीएमसी विसर्ग; पुण्याला आठ महिने पुरणारे पाणी गेले वाहून.कोसळलेल्या घरातून आठ जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. अग्निशामक विभागाचे तीन बंब आणि ४० कर्मचारी यांच्या मदतीने बचावकार्य करण्यात आले. परिस्थिती नियंत्रणात असून, नागरिकांनी धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे.- संजय बैरागी, मुख्य अधिकारी, अग्निशामक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.