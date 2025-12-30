Nashik Crime : नाशिकच्या द्वारका परिसरात मित्रानेच केली मित्राची हत्या; रिक्षाचालकाचा चाकू भोसकून खून

नाशिक, जुने नाशिक: द्वारका परिसरात सोमवारी (ता. २९) पहाटे रिक्षाचालकाचा त्याच्याच मित्राने पोटात चाकू भोसकून पाठीवर वार करीत खून केला. मृत रिक्षाचालकाचे विवाहितेशी अनैतिक संबंध असल्याने संशयितांनी याबाबतची माहिती तिच्या पतीला दिली. याच गोष्टीचा जाब संशयितांना विचारल्याने रिक्षाचालकाचा खून करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. .या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत दोघांना अटक करीत खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सुमीत सुखारन राखपसरे (वय २८, रा. अवधूतवाडी) असे खून झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. तर, ओंकार अर्जुन गायकवाड (२५), मोईन कासम सय्यद (२४, दोघे रा. नागसेननगर) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोन संशयितांची नावे आहेत..मृत सुमीतचा मावसभाऊ गणेश श्याम सकट (वय २०, रा. नागसेन नगर) याच्या फिर्यादीनुसार, मृत सुमीत याचे एका महिलेशी अनैतिक संबंध होते. संशयित ओंकार याने या अनैतिक संबंधाबाबतची माहिती महिलेच्या पतीला दिली होती. रविवारी (ता.२८) रात्री साडेदहाला द्वारका परिसरातील एका धार्मिकस्थळाजवळ सुमीतने रात्री उशिरा ओंकारकडे जाब विचारला असता, त्यामुळे दोघांमध्ये वाद झाला. .त्यानंतर सुमीतसह संशयित दोघे रिक्षात असताना, संशयित मोईन याने रिक्षाची चावी काढून घेतली. तर, संशयित ओंकार याने त्याच्या कमरेचा चाकू काढून सुमीतच्या पोटात भोसकला. वार गंभीर असल्याने सुमीत जमिनीवर कोसळला असता, संशयित ओंकारने त्याच्या पाठीवर चाकूने सपासप वार केले आणि पसार झाले..वर्षभरात उच्चांकी ४८ खूनशहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत २०२५ या वर्षात तब्बल ४७ खून झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांतील ही उच्चांकी नोंद आहे. सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत शहरात ४२ खून झाले होते. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ या एका महिन्यात खुनाच्या चार घटना घडल्या आणि आकडा ४६ वर पोहोचला. .या घटनांनी शहर पोलिसांवर टीकेची झोड उठल्यावर खडबडून जाग आलेल्या शहर पोलिसांनी गुन्हेगारीविरोधात ‘कायद्याच्या बालेकिल्ला’ मोहीम राबविल्याने गुन्हेगारीला आळा बसला. यामुळे दीड महिना शहरात खुनाच्या घटना घडल्या नाहीत. मात्र, डिसेंबरमध्ये दोन खून झाल्याने आकडा ४८ वर पोहोचला आहे..संशयितांना पोलिस कोठडीखुनाच्या घटनेनंतर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत दोन संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांची प्राथमिक चौकशी करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. शुक्रवार (ता. २)पर्यंत दोघांनाही पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, प्राथमिक चौकशीत यात एका तरुणीचाही सहभाग असल्याची माहिती समोर आली. तिलाही ताब्यात घेतले असून, चौकशी केली जात आहे..Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.ठाण्याबाहेर तणावसंशयितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करीत मृताच्या नातेवाइकांनी मुंबई नाका पोलिस ठाण्याबाहेर मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे परिसरात तणाव वाढला होता. संशयित तरुणीसही ताब्यात घ्यावे, अशी मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आली. पोलिसांनी त्वरित कारवाई करीत संशयित तरुणीस ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात नेत असताना बाहेर जमलेल्या जमावाने पोलिसांसमोर तरुणीस मारहाण करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी जमावावर नियंत्रण मिळवत तरुणीची सुटका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.