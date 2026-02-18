Nashik News : रस्त्याचे काम की कोंडीचा फास? खडकाळी परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

जुने नाशिक: खडकाळी सिग्नल ते आयटीआय सिग्नलपर्यंतच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले आहे. या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात खडकाळी सिग्नल ते त्र्यंबक नाका सिग्नलपर्यंतचा डाव्या बाजूचा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला असून, उजव्या बाजूने एकेरी वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे..खडकाळी ते आयटीआय या मार्गाचे काँक्रिटीकरण एकूण ११ टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्र्यंबक नाका ते अण्णा भाऊ साठे चौक दरम्यान खोदकाम सुरू करण्यात आले आहे. अत्याधुनिक यंत्राद्वारे रस्त्यावरील जुने डांबरीकरण काढण्याचे काम पूर्ण झाले असून, आता पुढील प्रक्रिया राबविली जात आहे. कामामुळे होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे..Inspiring Story: मेहनतीच्या बळावर तिन्ही मुले डॉक्टर; एकाची एमबीबीएस तर दोघांची पदव्युत्तरला एंट्री, वडिलांनी स्वत: केला स्वयंपाक!.वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीरसध्या उजव्या बाजूचा रस्ता केवळ त्र्यंबक नाक्याकडून खडकाळीकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी खुला आहे. मात्र, एकेरी वाहतूक असूनही सायंकाळच्या सुमारास मोठी कोंडी होत आहे. या मार्गावरील वाहतूक आता शालीमार, सीबीएस आणि सारडा सर्कलमार्गे वळविण्यात आली आहे. द्वारका भुयारी मार्गाची वाहतूकही याच पर्यायी मार्गांवर आल्याने शहरातील मुख्य चौकांत वाहनांच्या रांगा लागत आहेत..अनधिकृत पार्किंगचा मोठा अडथळारस्त्याचे काम सुरू असतानाच उजव्या बाजूच्या खुल्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंना चारचाकी वाहने अनधिकृतपणे पार्क केली जात आहेत. नागरिक तासन्तास आपली वाहने रस्त्यावरच उभी करीत असल्याने आधीच अरुंद झालेला मार्ग अधिकच अरुंद झाला आहे. याचा थेट फटका वाहतुकीला आणि रस्त्याच्या कामाला बसत आहे. जोपर्यंत काम सुरू आहे, तोपर्यंत या मार्गावरील पार्किंग हटविण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.